Remzi Çayır'dan Kadir Canpolat'a ziyaret

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Büyük Birlik Partisi'nden ayrılarak Milli Yol Partisi'ni kuran Remzi Çayır, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı ziyaret etti. Görüşmede; Türkiye'deki siyasi konjonktür, mevcut sistem ve 2023 seçimleri ele alındı. Partisine ilişkin detayları Kadir Canpolat ile görüşen ve mevcut siyasi sistemin iyileştirilmesi üzerine çalışmalar yaptıklarını açıklayan Çayır, “Bu reformların artırılması gerekiyor. Biz Muhsin Başkanımızla yol arkadaşlığımızı; milli ve manevi değerler üzerine kurmuştuk. Hala aynı yönde ve istikamette olduğumu ifade etmek isterim. Geçmiş yıllarda Alperen Ocakları'nda görev alan bir başkanımızın, kardeşimizin yanında olmak ve bir araya gelmek beni mutlu etti. Davamız ve istikametimiz birdir. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun yetiştirdiği siyasiler artık Türkiye gündemini oluşturmaktadır" dedi.

Türkiye siyasetinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun ideolojisini yaşatacak kişilerin varlığından mutluluk duyduklarını aktaran Kadir Canpolat ise, “Remzi Başkanımızı gördüğümde şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu görüyorum. Bana kendisini hatırlatıyor. Sürekli beraberdiler. Şimdi bir siyasi parti genel başkanı olarak abimizi, başkanımızı misafir etmekten şeref duyuyorum. Türkiye siyasetinde Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve O'nun ideolojisini yaşatacak ve aynı istikamette yürüyecek bir şahsiyetin varlığı tabii ki bizi mutlu ediyor. Yeni düzen ve yeni Türkiye Yüzyılı'nda hep beraber güçlü bir Türkiye arzu ettiğimiz gözlemlenmiştir. Türkiye'nin çıkar ve menfaatleri hepimizindir. Kendilerine ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.