Rengârenk çiçeklerine kavuştu

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Doğantepe Yaşlılar Evi'ne yerleştirilen İsmigül Şahin'i ziyaret ederek, kendisine istediği rengarenk çiçeklerden armağan etti. Başkan Balcı, Yaşlılar Evi'nde kalan diğer büyükleri de unutmadı. Herkesi kapıdan ziyaret ederek çiçek ve hijyen paketi hediye eden Başkan Balcı, Yaşlılar Evi'nde kalan annelerin Anneler Günü'nü kutlamayı da ihmal etmedi.

Altındağ Belediyesi tarafından, çok zor şartlarda yaşamaya çalıştığı otobüs durağından alınarak Doğantepe Yaşlılar Evi'ne yerleştirilen İsmigül Şahin, hayalini kurduğu rengarenk çiçeklere de kavuştu. Başkan Asım Balcı, sıcak yuvasında ziyaret ettiği İsmigül Şahin'e rengarenk çiçekler hediye etti.

Anneler günü sürprizi

Başkan Balcı, Doğantepe Yaşlılar Evi ziyaretinde, Yaşlılar Evi'nde kalan anneleri de unutmadı. Tüm anneleri sosyal mesafe kuralına uyarak, kapıdan ziyaret eden Başkan Balcı, hepsine rengarenk çiçekler ve hijyen paketi armağan etti.

Tüm annelerin anneler Günü'nü kutlayan Başkan Balcı “Doğantepe Yaşlılar Evimiz bizim için çok kıymetli Bugün burayı ziyaret ederek, annelerimizin Anneler Günü'nü kutladık. Şartlar nedeniyle ellerini öpemesek de, kalbimiz onlarla birlikte Onlar hep gönlümüzün en güzel yerinde Çiçeklerimizi ve hijyen paketlerimizi armağan ettik. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum, hepsine sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Rengarenk çiçeklerine kavuştu

Otobüs durağından alarak Doğantepe Yaşlılar Evi'ne yerleştirdikleri İsmigül Şahin'i de, yeni evinde ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Balcı “Kendisinin bizden talep ettiği rengarenk çiçekleri de kendisine ulaştırdık. Çiçeklerle süslü bir evinin olmasını çok istediğini söylemişti. Biz de onu kırmadık. Evini çiçeklerle süslemesi için rengarenk çiçekler hediye ettik. Bundan böyle Doğantepe Yaşlılar Evi'ndeki yeni yuvasında, sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.