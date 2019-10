Rent-a car çetesi çökertildi

Türkiye'nin birçok ilinde sahte kimlik ile oto kiralama firmalarından lüks araçları kiralayarak ruhsat sahibi adına düzenledikleri sahte kimlik ile satan suç şebekesi Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yakın takibi sonrasında çökertildi.

Özellikle tatil bölgelerindeki oto kiralama firmalarını seçen suç örgütünün üyelerini Akyurt'ta gerçekleştirdikleri satış işlemi ele verdi. Sahte kimlik kullanarak adeta hayalet gibi dolaşan örgüt mensupları Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünün iki buçuk yıl süren takibi sonrasında yakalandı. Sahte kimlikler adına çıkarttıkları GSM hatları ile iletişim kuran örgüt mensuplarının sahte belgeleri bir matbaa ile birlikte ürettikleri, kimlik bilgilerini ise bir sürücü kursu çalışanından aldıkları belirlendi.

2017 yılında Antalya'da araç kiralama firmasından sahte kimlik kullanarak lüks araç kiralayan örgüt mensubu, Akyurt OTONOMİ'de firma sahibinin üzerine düzenledikleri sahte kimlik ile aracın satışını gerçekleştirdi. Araç sahibinin kiraladığı şahsa ulaşamaması ve aracın gelmemesi üzerine şikayetçi olmasının ardından Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma neticesince sahte kimlik ile aracın satışını gerçekleştiren M.E. 2018 yılında Gaziantep'te Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. M.E. ifadesinde "Aga" lakaplı suç örgütü liderinin talimatları ile hareket ettiklerini, sahte belgelerin kendisine ulaştırıldığını ve aldığı yüzdelik komisyon karşılığında bu suçları gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu şekilde sattıkları araç sayısını bile hatırlamadığını belirten M.E. sahte kimlik kullanarak sayısız suça karıştığını itiraf etti.

M.E.'nin ifadeleri doğrultusunda sürdürülen soruşturmanın devamında örgüt lideri olduğu düşünülen M.G.'yi Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık iki yıl süren takibin ardından Mamak ilçesinde yakalamayı başardı.

Hakkında 18 adet kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından arama kaydı bulunan M.G. İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma derinleştirilirken M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.