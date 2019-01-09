Ressam Atalay, KAGEM'de sanatseverlerle buluştu

Kültür, sanat ve edebiyat dünyasının saygın isimlerini Ankaralılar ile bir araya getiren Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM), KALEM Söyleşileri kapsamında yeni yılın ilk konuğu olarak ressam İlhami Atalay'ı ağırladı.

TDV KAGEM'in KALEM Söyleşileri kapsamında “Sanat ve Biz” adlı söyleşiye katılan ressam İlhami Atalay, “Sanatın kaynağı aşktır. Aşkın sırrı güzelliktir. Güzelliğin sırrı ise sanattır. İnsan da güzelliğe vurgundur. İşte tüm güzelliklerin bütünü ise kâinatı sonsuz bir düzen içinde meydana getiren Allah'ta gizlidir” diye konuştu.

“Kompleksini yenemeyen sanatkâr, o milletin sanatçısı olamaz. Sanatçı, akımın kendisini belirlemesine izin veren değil, bizzat kendisi akım belirleyen olmalıdır” diyen Atalay, “İçinde bulunduğumuz coğrafyada 400 yıldır yaşanılan karanlığın en büyük sebebi diğer sahalarda olduğu gibi sanatta da denemeleri ve araştırmaları terk edişimizdir. Ebru, minyatür, hat ve tezhip sanatlarında 16. yüzyılda ne yapıldıysa itina ile tekrarından yana olan ve milimetrik değişimlere dahi tahammül edemeyen bir güruhla karşı karşıya oluşumuzdur” dedi.

“İnsan ancak hissedebildiği kadar insandır”

Kendi coğrafyasının ve çağının sanatkârı olarak bu coğrafyanın kültüründen yola çıkılarak özgün eserler ortaya çıkarılabileceğini belirten Atalay, “İnsan ancak hissedebildiği kadar insandır. Sanat yapmak bir hissiyat ve enerji işidir. Sanat yapmak için duygu yüklü olmak gerekir. Dolayısı ile sanatçı içinde taşıdığı bu duygu ve enerjiyi ancak yaptığı sanat eserleri ile topluma iletebilir” diye konuştu.

İnsana verilmiş en güzel nimetin kâinattaki güzelliklerin farkına vararak onu anlama zevkine sahip olmaktan geçtiğinin altını çizen Atalay, “Kâinatı okumak, kalp gözü ile olur. Göz ruhun penceresidir. Fakat o gözde ruh olmayınca, bakmanın da bir anlamı kalmıyor. Çünkü insan ancak güzellikleri görebildiği sürece hisseder. Dolayısı ile sanatın yokluğunu kabul etmek, insan kabiliyetlerini de yok saymaktır. Bu da Allah'ı yok saymaktır” ifadelerini kullandı.

Ressam İlhami Atalay'ın “Altın Çağın Başlangıcı” adlı resim sergisi de 8 Ocak Cuma gününden itibaren bir ay boyunca KALEM Kitap Kahve'de ziyaret edilebilecek.