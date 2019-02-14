Ressam Başar'dan Taşdelen'e anlamlı hediye

Ressam Ergün Başar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk ve Nazım Hikmet'in yağlı boya resimlerini hediye etti.

Ressam Ergün Başar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve usta şair Nazım Hikmet'in yağlı boya resimlerini hediye etti. Resim çalışmalarının yanı sıra seramik sanatıyla da uğraşan Ergün Başar, bugüne kadar 10 kişisel ve 5 karma yağlı boya resim sergisine katıldı. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde açtığı "Atatürk: İz Bırakanlar İlkler" sergisinde devlet, bilim, sanat alanında etkili olmuş kişilerin portrelerini tuvale yansıtan Başar, sergilemekten büyük onur duyduğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve usta şair Nazım Hikmet'in portrelerinden oluşan yağlı boya resimleri Taşdelen'e hediye etti. Başar'ın çalışmalarını çok başarılı bulduğunu ifade eden Başkan Taşdelen, “Ergün Başar, hayatta ilkleri başarmış ulusal ve uluslararası portrelerini resim sanatı yoluyla sanatseverlere ulaştırıyor. Hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan iki değerli insanın yağlı boya çalışmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı bir hediye oldu” dedi.