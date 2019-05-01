Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buluyor

Türkiye'de resim sanatının önemli ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı'nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçıların çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve sergilemek üzere 18'incisi düzenlenecek Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve bu yıl Millî Mücadele'nin 100'üncü yılına ithaf edilen yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı 2 Mayıs saat 18.00'da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde yapılacak.

Yarışmaya katılan 526 eseri kapalı isim yöntemiyle değerlendiren seçici kurul 5 eseri ayrı ayrı 8 bin lira başarı, 5 eseri ayrı ayrı 5 bin lira mansiyon ödülüne layık gördü. Sergilemeye layık görülen 38 eserin sahipleri ise yine ayrı ayrı 750 lira ile ödüllendirilecek.

Prof. Dr. Lale Altınkurt, Prof. Hayri Esmer, Prof. Mehmet Kavukcu, Şefik Bursalı ailesini temsilen Av. Ünal Piroğlu ve Bakanlığı temsilen de Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç'tan oluşan seçici kurul ayrıca 48 eserden oluşan bir de sergi oluşturdu.

Sergi Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Başarı ve Mansiyon Ödülünü kazanan isimler açıklandı

Yaptığı resimlerle başarı ödülüne layık görülen 5 kişinin isimleri açıklandı. Ödüle hak kazanan sanatçılar; M. Emrah Akkayüz ‘Fragile/Kırılgan'adlı eseriyle, Çiğdem Kılıç ‘İsimsiz'adlı eseriyle, Murat Özbakır ‘Doğa-Beden Kent' adlı eseriyle, Hikmet Şahin ‘ŞaşkınHermes' adlı eseriyle ve Veli Aras Yalçınkaya ‘Entrop' adlı eseriyle başarı ödülü kazanmaya hak kazandı.

Yarışmaya katılan sanatçılardan; Mehmet Babat ‘Kayıp Alan' adlı eseriyle, Betül Dura ‘Kendi İçine Dönmek' adlı eseriyle, Muhammet Fatih Gök, ‘Kalabalık IV' adlı eseriyle, Burçak Güner Gölgeli ‘Newspaper Clipping' adlı eseriyle ve Özlen Yücelmiş ‘Muybridge'e Bakış' adlı eserleriyle mansiyon ödülüne layık görüldü.