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Resulayn'da hayat normale dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kurtarılan Resulayn halkına yaşamın normale döndürülmesi faaliyetleri kapsamında yardımların devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarılan Resulayn halkına yaşamın normale döndürülmesi faaliyetleri kapsamında yardımların devam ettiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına, insani yardımların dağıtımı devam ediyor. Bizim mücadelemiz yalnızca teröristlerle" ifadeleri kullanıldı.

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