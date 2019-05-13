Reyhanlı saldırısının planlayıcısı 53 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Yusuf Nazik hazır bulundu. Ayrıca, haklarında dava açılan ve mevcut davayla birleştirilen Aykan Hamurcu ve Hasan Kabakulak tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans ile mahkemeye bağlandı.

Mahkemede yapılan kimlik tespitinin sonrasında savunma yapan Kabakulak, gazeteci olduğunu, Nazik'in ifadelerinde geçen suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek Reyhanlı patlaması ile bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Sanık Hamurcu da patlamayla herhangi bir ilgisinin olmadığını iddia ederek beraatini istedi. Görüşü sorulan iddia makamı, firari sanık Mehmet Gezer'in dosyasının ayrılmasını, Nazik ile ilgili önceki celselerde açıklanana mütalaanın tekrarını ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da cezalandırılmasını, Kabakulak ve Hamurcu'nun ise "üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Mütalaaya karşı sanıklar ve avukatlarının diyeceklerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Firari sanık Mehmet Gezer'in dosyasının tefrikine karar veren mahkeme, MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'e, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak"tan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıca sanık Yusuf Nazik'e, 28'i çocuk 130 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 3 bin 900 yıl, terör örgütü faaliyeti kapsamında izinsiz patlayıcı bulundurmak suçundan 16 yıl, 2 kişiyi duyu organları zarar görecek şekilde yaralama suçundan 36 yıl, bir kadının çocuk düşürmesine yol açacak şekilde yaralanması suçundan 20 yıl 3 ay, 3 kişiyi yaralama suçundan 20 yıl 3 ay, 20 kişiye yönelik basit yaralama suçundan 45 yıl, mala zarar verme suçundan bin 206 yıl, Reyhanlı'daki Emniyet Müdürlüğü, belediye, PTT ve notere verilen zarar dolayısıyla da kamu malına zarar vermek suçundan 48 yıl ve "silahlı terör örgütü THKP/C Acilciler'e üye olmak" suçundan da 15 yıl olmak üzere toplam 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklar Kabakulak ve Hamurcu'ya ise mahkeme tarafından, "üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Ayrıca Hamurcu, "suçu ve suçluyu kayırma" suçundan da ayrıca 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, Kabakulak ve Hamurcu hakkında hükümle birlikte tahliye kararı verdi. Üye hakimlerden biri tahliye kararına muhalefet şerhi koydu.