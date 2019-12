S?per Lig'in 16. haftas?nda Gen?lerbirli?i ile berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direkt?r R?za ?al?mbay, ??u anda bizim oynad???m?z oyun ve bulundu?umuz konumla ?ampiyon olmam?z ?ok zor? dedi.

Ma??n ard?ndan d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an Sivasspor Teknik Direkt?r? R?za ?al?mbay, ?Her ?eyden ?nce ?ok g?zel bir lig ma?? oldu. Bizim i?in bu ma? ?ok ?nemliydi. Ge?en hafta b?t?n tak?mlar puan kaybetti. Bizim bunu iyi bir avantaja ?evirmemiz i?in mutlaka buradan galibiyetle ayr?lmam?z gerekiyordu. Eksik arkada?lar?m?z vard?. ?ok olmasa da tak?m? etkileyen arkada?lar?m?z vard?. Sonras?nda ma?a ??karken Fernando'da bir problem oldu, riske etmedik Kone ile ma?a ??kt?k. Gol?m?z? att?k m?cadelemiz ?ok ?ok iyiydi. Ama ikinci yar? yapt???m?z hatalardan dolay? goller yedik ama oyundan kopmadan teslim olmad?k. Son dakikaya kadar s?rekli taktik de?i?tirdik. Riske girdik orta saham?z? neredeyse b?rakt?k. ?imdi arada kupa ma?? oynad?k. Gen?lerbirli?i oynamad?. ?u bir ger?ek, dar bir kadromuz var, hem kupa hem de lig oynad???m?z zaman mutlaka yorulan arkada?lar?m?zdan tam verim alam?yoruz. Bizim i?in bu hafta zor bir haftayd?. Son saniyede gol att???m?z i?in galibiyet kadar ?nemli oldu. ??kar?lacak dersler var. Oynamayan arkada?lar?n yerine oynayan arkada?lar?n daha iyi verim vermesi gerekiyordu. Onlar? da devre aras? kazanaca??z. Puan ald???m?z i?in mutluyuz. Tak?m?n m?cadelesinden dolay? ?ok mutluyum, son saniyeye kadar oyundan kopmad?lar. Hedefimiz 3 puand? ama 1 puanda g?zel deplasmanda oldu?u i?in tek hedefimiz G?ztepe ma??n? iyi bir ?ekilde bitirmek. Oraya sakat ve cezal? arkada?lar?m?zda gelecek, o ma? bizim i?in bir final ma?? olacak? dedi.

Bir gazetecinin Sivasspor'un ??ampiyonluk ?ans?n?z? nas?l de?erlendiriyorsunuz? sorusunu cevapland?ran ?al?mbay, ??u anda bizim oynad???m?z oyun ve bulundu?umuz konumla ?ampiyon olmam?z ?ok zor. Bunlar yetmez. Bizim i?inde ??ampiyonuz' veya ??ampiyonlu?a oynuyoruz' demek m?mk?n de?il. Biz ligin lideriyiz. Bana g?re esas lig ikinci yar? ba?l?yor. Art?k telafisi olmayan ma?lar oynanacak. Bizim takviye yaparak destek almam?z gerekiyor mutlaka, ?u anda oynad???m?z oyunun ?ok ?st?ne ??kmam?z gerekiyor. Biz b?yle oynarsak ?ampiyon olmam?z ?ok zor? ifadelerini kulland?.