Rıza Doğan Güreş Turnuvası, Kızılcahamam'da düzenlendi

Rıza Doğan Güreş Turnuvası düzenlendi.

Türkiye Güreş Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla, Rıza Doğan Güreş Turnuvası, Kızılcahamam'da yapıldı. Dünya ve olimpiyat şampiyonu Rıza Doğan'ın anısına gerçekleştirilen turnuva, Kızılcahamam Milli Takımlar Antrenman Salonu'nda düzenlendi.

Rıza Doğan Genç Erkekler Serbest Güreş Turnuvası'nda birinciliği Ankara TEDAŞ Spor Kulübü elde ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü ikinci, Çorum Belediyesi Spor Kulübü üçüncü ve Ankara Şekerspor Kulübü dördüncü oldu.

Yıldız Erkekler kategorisinde ise Adana GSK Spor Kulübü birinci, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü ikinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü üçüncü, Kızılcahamam Anadolu Gençlik Kulübü dördüncü sırada yer aldı.

Almanya'dan ve Türkiye'nin birçok ilinden takımların katıldığı turnuva geç saatlere kadar devam etti.