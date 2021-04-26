kez Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, “En büyük hayalim Olimpiyat altın madalyasını da ülkemize kazandırmak” dedi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia yenerek altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp Türkiye'ye döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sevenleri tarafından karşılanan milli güreşçi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Hem devletimizi hem kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz”

Rıza Kayaalp, “Tabii ki mutluyum ülkeme tekrardan büyük bir şampiyonluk daha kazandırmış oldum. 11. kez final yaptığım şampiyonada kez bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşımızı söyletmek nasip oldu. Olimpiyat öncesi çok büyük moral oldu. Tekrardan kendimi görmüş oldum. Rakiplerimize gözdağı vermiş olduk. Bu bizi daha çok tetikleyecek ve ileriye bakacağız. Sonuçta her şey bitmedi. Önümüzde büyük bir organizasyon var. Hedefim inşallah orada altın madalya alıp, ondan sonra ona göre devam edip etmeyeceğimize karar vermek. Yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bize destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Başkanımıza teşekkür ederiz. Sağ olsunlar çok güzel bir tesisimiz var. Avrupa'nın örnek alabileceği bir tesiste antrenmanlarımız devam ediyor. İnşallah bize verilen destekleri boşa çıkarmayarak hem devletimizi hem kulübümüzü, inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye bayrağımızı göndere çektirmeye devam edeceğiz. Tabii ki tek eksiğim isteğim arzum olan en büyük hayalim Olimpiyat altın madalyasını da ülkemize ve Ankara'mıza kazandırmak en büyük hedefim olacak” şeklinde konuştu.

“Olimpiyat sonrası 1-2 yıl daha ülkemizi gururlandırıp en iyi şekilde temsil ederek bu işi sonlandırmak istiyorum”

Havaalanı dışında sevenleri tarafından coşkuyla karşılanan Rıza Kayaalp, “Bu kez Avrupa Şampiyonluğu sonrası karşılanmam. Şükürler olsun bu sevinci ülkeme yaşatmak beni her zaman mutlu ediyor, gururlandırıyor. İnsanın tekrar tekrar bu başarıları kazandırası geliyor. Ama belli bir yaşa da geldik artık. Önümüzde bir olimpiyat var. Ondan sonra 1- 2 yıl daha ülkemizi gururlandırıp en iyi şekilde temsil ederek bu işi sonlandırmak istiyorum. Tabii ki önceliğimiz olimpiyat altın madalyası. Her şey için belirleyici olacak. Çok sevdiğim bir iş yapıyorum yıllardır. İnanın zaten insan böylesine zor bir sporu severek yapmazsa başarılı olması çok zor diye düşünüyorum. Ben de severek yaptığım bu işte başarılı olmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve sonuna kadar bırakacağım güne kadar en iyi şekilde temsil etmek en büyük hedefimdi zaten. Bunlar da gerçekleştirdiğim içinde çok mutluyum” diye konuştu.

“Kızım beni tanımış televizyonda da görünce mutlu olmuş. Kendisi de özledim zaten”

Gelen şampiyonluğun ardından minik kızı Ayvera'nın mutlu anlarını görünce neler hissettiğinin sorulması üzerine Milli güreşçi Kayaalp, “Müsabakadan çıktık ondan sonra doping testine girdik. Orada telefonu elime alınca bir video geldi. Eşim gönderdi. İnanın görür görmez çok duygulandım ve hemen paylaşmak istedim. Halkımızla paylaşmak istedim sosyal medyada. Kızım beni tanımış televizyonda da görünce mutlu olmuş. Kendisi de özledim zaten. 1 aydır göremedim ki şu an evde uyuyor. Direkt onun yanına geçeceğim” ifadelerini kullandı.