Rize içme suyu projesinde çalışmalar devam ediyor

Rize ilinde inşaat çalışmaları devam eden içme suyu projesi hakkında önemli müjdeler veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Rize Civar Yerler İçme Suyu Projesi ile Kalkandere, Derepazarı, İyidere ilçeleri, Yolbaşı ve Kendirli beldeleri ile 31 adet köy yerleşim yerlerinin 2045 yılı ihtiyacı olan 3,12 hektometre küp içme ve kullanma suyunun, Varda kaynaklarından temin edilmesi planlanmıştır. Söz konusu proje, Rize Civar Yerleşimler 1'inci Kısım İsale Hattı, Rize Civar Yerleşimler 2'nci Kısım İçme Suyu İsale Hattı ve Rize Civar Yerleşimler 3'üncü Kısım İçme Suyu İsale Hattı” etaplarından oluşmaktadır. Birinci kısmı tamamladık. İkinci kısmı tamamlamak üzereyiz. Üçüncü kısmı ise önümüzdeki yıl ihale etmeyi planlıyoruz” dedi.

Karadeniz'in zorlu coğrafyasında vatandaşlara memba kalitesinde içme suyu getirmek için çalıştıklarını ifade eden Genel Müdür Yıldız, “Projemizin muhtevasında 123 kilometre çelik isale hattı, 32 adet yeni depo ve 4 adet mevcut depo bağlantıları ile tüm sistemin kontrol ve işletme işlerinin yapılabileceği SCADA otomasyon sisteminin kurulması yer almaktadır. Halihazırda, 1'inci kısım ve 2'nci Kısım muhtevasında inşa edilen 21 adet yeni depo ile 5 adet mevcut depoya, Varda kaynaklarından alınan suyun temini sağlanmıştır. Depolarımız çok şükür su ile doldu. Söz konusu depoların şebeke bağlantıları, ilgili belediyelerce ve il özel idaresince yapılacaktır. Şebeke bağlantılarının yapılması ile birlikte su kullanımına engel herhangi bir husus kalmayacaktır. Rizeli vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.