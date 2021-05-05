Rize İyidere Lojistik Limanı binlerce kişiye istihdam sağlayacak

AYGM Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Rize'nin İkizdere ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda İyidere Lojistik Limanı'na ilişkin kamuoyunda çıkan ve yalan yanlış ifadeler içeren haberler ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Rize İyidere Lojistik Limanı' projesinin hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkedeki ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını belirten AYGM Genel Müdürü Eyigün, projenin işletmeye açılması ile birlikte Rize'de liman faaliyetlerinde hizmet veren işletmelerde ilk etapta bin kişinin doğrudan, 8 bin kişinin de dolaylı istihdam edileceğini bildirdi. İkizdere ilçesindeki taş ocağında da incelemelerde bulunan Eyigün, ilçedeki STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü. Yapılan çalışmalarla ilgili bölge halkının çevresel endişeleri olmasını anlayışla karşıladıklarını belirten Eyigün, bölge halkının endişe etmesini gerektirecek bir durum olmadığını, Rize İyidere Lojistik Limanı'nın çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla ve çevreye karşı etkileri azami şekilde kontrol altına alınarak inşa edildiğini kaydetti.

“Limanımızla birlikte şehrimize 13 milyon ton kapasiteli bir lojistik merkez kazandırılacak”

“Rize İyidere Lojistik Liman Projesi”nin pek çok yeni işletmenin açılmasına ön ayak olacağını belirten Eyigün, projenin istihdamı sürekli arttıracağına dikkat çekti. Eyigün, “Bölgemizde liman faaliyetlerinin artması, tüm üretim ve ticaret faaliyetlerini ateşleyecektir. Limanımızla birlikte şehrimize 13 milyon ton kapasiteli bir lojistik merkez de kazandırılacaktır. Zira Karadeniz gelişmekte olan bir ticaret gölü haline gelmiş, Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerde limancılık ve denizyolları faaliyetleri konusunda büyük yatırımlara girişilmiştir. Türkiye'nin bu konjonktürel fırsatları değerlendirebilecek bir altyapıya sahip olması, ekonomimizin sağlam temeller üzerine oturtularak önümüzdeki 10 yıllara hazırlanması açısından çok önemlidir” açıklamasında bulundu.

“Hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkenin ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacak”

Rize İyidere Lojistik Limanı'nın hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkenin ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını bildiren Eyigün, “Liman ve geri sahasının inşası için gerekli nitelikli dolgu malzemesi araştırmaları bölgede geniş bir alanda gerçekleştirilmiştir. İkisi halihazırda aktif olan toplam 10 ruhsatlı taş ocağı alanı, rezerv kalitesi açısından değerlendirmeye alınmıştır. ‘Kıyı Yapıları ve Limanlar Malzeme, Yapım, Kontrol ve Bakım Onarım Teknik Esaslar' kriterleri çevresinde deniz inşaatı işlerinde kullanılacak olan dolgu malzemelerinin yoğunluğunun uygun değerde olması ve aynı zamanda taşın deniz suyu etkilerine dayanıklılık şartını sağlaması gerekmektedir. 10 adet taş ocağı için yapılan incelemede bu ocakların hammadde kalitesi, yoğunluk değerleri şartname kriterlerini sağlayamamış olup, rezervi sağlayan İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden hammadde üretim izni alınmıştır” açıklamalarında bulundu.

Eyigün, “Proje kapsamında 2 bin 780 m ana mendirek, 460 m tali mendirek, genel kargo, konteyner, kuru yük olmak üzere toplam 1160 m kazıklı rıhtım, 280 m uzunluğunda derinliğinde su içi betonlu rıhtım, 40 270 m Ro-Ro rıhtımı, 350 bin m2 geri saha alanı, 800 bin m2 korunmuş su alanı yapılandırılacaktır. Limanın kapasitesi yılda 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin TEU konteyner, 100 bin araç Ro-Ro olarak planlanmıştır” bilgisini verdi.

Birçok sektöre dolaylı yoldan istihdam sağlanacağını belirten Eyigün, bu sektörleri şöyle açıkladı:

“İnşaat, kara ulaştırması, motorlu taşıtlar ve motosikletler dışındaki perakende ticaret; ev eşyalarının onarımı; elektrik, gaz ve su temini, tekstil ve tekstil ürünleri, gayrimenkul faaliyetleri, madencilik ve taşocağı; tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık; yiyecek, içecek ve tütün, kimyasallar ve kimyasal ürünler, ağaç ve ağaç ürünleri, rafine edilmiş petrol ve nükleer yakıt, oteller ve restoranlar, kauçuk ve plastik, posta ve telekomünikasyon; selüloz, kağıt, kağıt, basım ve yayıncılık, elektrik ve optik ekipmanlar, su ulaştırma ve makine olmak üzere birçok sektöre de dolaylı istihdam katkısı olacak.”

“Cevizlik Taş Ocağı için ÇED raporu alındı”

İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden İşleri Genel Müdürlüğünden hammadde üretim izni alındığını belirten Eyigün, taş ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun da alındığını kaydetti. Taş ocağı faaliyetlerinin çevreye zarar vermemesi için bütün tedbirlerin alındığını ve teknik olarak ortaya konulduğunu dile getiren Eyigün, ocak faaliyetleri kapsamında yapılan üretim süresince hava emisyon ölçümlerinin yapılacağını ve çevre etkilerinin sürekli kontrol altında tutulacağını vurguladı. Herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmaması için yer altı suyu takip istasyonları kurulacağı bilgisini veren Eyigün, “Alan içinde yüzeysel akış gösteren sular kapalı kesit içerisinde korunacaktır. Ocak içi yollar ve nakliye yolları düzenli olarak kontrol edilecektir. Rehabilitasyon çalışmalarında işletme yapılan alanda oluşturulan basamaklarda bitkisel toprak tabakası oluşturulacaktır. Bitkisel toprak tabakası üzerinde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışması yapılacak ve mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır. Etkilenen her 10 ağaç için 100 ağaç dikilecektir” dedi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya Genel Müdür Yalçın Eyigün'ün yanı sıra AYGM Genel Müdür Yardımcısı Necdet Sümbül, İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11. Bölge Müdürü İhsan Gümrükçü, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Havuz ve İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de katıldı.