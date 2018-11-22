Romanya'daki Osmanlı hafızası TİKA ile gün yüzüne çıkıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya Milli Kütüphanesi'nde Osmanlı dönemine ait eserlerin de bulunduğu arşivi dünya çapında erişime açıyor.

TİKA, Romanya'nın ulusal kültür mirasının birinci derecede muhafaza ve idaresinden sorumlu kurumu Romanya Milli Kütüphanesi'ne profesyonel tarama ve dijital depolama sistemi kurulumunu sağlayarak ortak hafızanın korunmasına destek oldu. Proje ile Osmanlı dönemine ait değerli belge ve eserlerin de bulunduğu tüm dokümanların dijital ortama aktarılarak korunması ve aynı zamanda Avrupa ve dünya kütüphanelerine ulaştırılarak araştırmacıların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Dijital depolama sistemi kurulumu törenine Romanya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Viviana Anghel, Romanya Milli Kütüphane Müdürü Maria M. Rducu, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi (BADA) Başkanı Mahmut Çevik, TİKA Bükreş Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. Açılış töreninde konuşan Milli Kütüphane Müdürü Rducu, TİKA tarafından sağlanan bu destek ile hem yıllar içerisinde yıpranan ve yok olma tehlikesi bulunan kültür mirası arşiv belgelerinin kaydedilerek korunduğunu hem de bu kıymetli eserlerin tüm dünyadan araştırmacıların erişimine açılması ile bilginin evrenselliğine katkı sağlandığını ifade etti.

TİKA BADA Başkanı Çevik ise, “TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Osmanlı Dönemi Evrakı ve Yazma Eserler Programı bölgede başarılı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Romanya Milli Kütüphanesi'ne kazandırılan modern cihaz ve donanımların her iki ülke ortak hafızasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanmaktadır” dedi.

Büyükelçi Ertaş da, TİKA ile Romanya kurumları arasında sağlanan iş birliği neticesinde gerçekleştirilen projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kıymetli arşiv belgelerinin dijital ortama alınıp saklanması ve tüm dünyadaki araştırmacıların ve meraklılarının erişimine imkan sağlayan projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Romanya Milli Kütüphanesi'ne ait değerli belgeler Özel Koleksiyonlar Bölümü tarafından muhafaza ediliyor

Temin edilen profesyonel sistemler sayesinde bir taraftan Romanya Milli Kütüphanesi'nde bulunan eserler dünya çapında araştırmacıların hizmetine sunulurken, diğer yandan özellikle el yazması eserlerin okunması sırasında ortaya çıkabilecek zarar ve yıpranmalardan korunması sağlanmış olacak. TİKA tarafından sağlanan alt yapı desteğiyle başta el yazmaları olmak üzere nadir ve değerli eserler, arşiv belgeleri, haritalar, grafik, gravür, fotoğraf ve süreli yayınlardan oluşan toplam 65 bin eserin bulunduğu Romanya Milli Kütüphanesi'ne ait Özel Koleksiyon Bölümü'ndeki dijitalleştirme çalışmalarına hızla başlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde öncelikli olarak koleksiyonda bulunan Osmanlı dönemine ait arşiv belgeleri ile 47 adet büyük ebatlı harita, I. Dünya Savaşı sırasında basılan gazeteler ve 1832-1950 yıllarına ait süreli yayınlar gibi büyük formatlı belgelerin taranarak ortak tarihi mirasımıza ait hafıza niteliğindeki belgelerin korunması ve araştırmacıların hizmetine sunarak tarihe ışık tutulması planlanıyor.

TİKA'nın ecdat hafızasını muhafaza ve kazanımı adına Balkanlar'da uyguladığı program ile Makedonya'da 100 binden fazla dijital görüntü ülkemize kazandırılmış, Arnavutluk'ta ise 650 bin dijital görüntünün kazanılması çalışmaları başlatılmıştı. TİKA, bu alandaki programını Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Macaristan'da da devam ettiriyor.