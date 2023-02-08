RTÜK Başkanı Şahin: “Deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerinin ertelenmesini 6 aya çıkardık”

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Daha önce açıkladığımız deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 3 ay erteleme kararını bugünkü RTÜK toplantımızda 6 aya çıkardık. Ayrıca 3 ay boyunca depremzede yayıncılarımızdan Türksat uydu ücreti almayacak. Üye arkadaşlarıma ve Türksat yönetimine teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.