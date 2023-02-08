İhlas Haber Ajansı

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RTÜK Başkanı Şahin: “Deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerinin ertelenmesini 6 aya çıkardık”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerinin ertelenmesini 6 aya çıkardıklarını bildirdi.


RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Daha önce açıkladığımız deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 3 ay erteleme kararını bugünkü RTÜK toplantımızda 6 aya çıkardık. Ayrıca 3 ay boyunca depremzede yayıncılarımızdan Türksat uydu ücreti almayacak. Üye arkadaşlarıma ve Türksat yönetimine teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

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