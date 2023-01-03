İhlas Haber Ajansı

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RTÜK Başkanı Şahin, Engin Altay'a açtığı hakaret davasını kazandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’a karşı açtığı manevi tazminat davasını kazandığını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'a karşı açtığı manevi tazminat davasını kazandığını açıkladı.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir hukuk devletinde yaşadığımızı hiçe sayarak, Üst Kurulumuza ve şahsıma hakaret eden Engin Altay CHP'ye karşı açmış olduğum manevi tazminat davasını kazanmış bulunmaktayım. Bu şahıstan gelen tazminatın tamamını sokak hayvanları barınağına bağışlıyorum. Kamuoyuna saygılarımla” ifadelerine yer verdi.

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