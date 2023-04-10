RTÜK Başkanı Şahin: “İslamofobiyle mücadelede medyamız en ön safta yer almalıdır”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "İslamofobiyle mücadelede medyamız en ön safta yer almalı, toplumu uyarmalı ve bu sinsi tehlikeye karşı uluslararası strateji geliştiren devlet adamları ve siyasetçilere destek olmalıdır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destek verdiği, Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK, Ankara Bilim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve SETA Vakfı'nın düzenlediği “3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu” başladı. ATO Congresium'da gerçekleştirilen forumun açılış programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üniversite rektörleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başlayan programda konuşan Şahin, Danimarka'da İslam karşıtı grup tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yakılmasını kınayarak, Danimarka yönetiminin duyarlı olması konusunda dikkati çekti.

Düzenledikleri forumun amacının İslam düşmanlığıyla yeni nesil mücadele yöntemlerinin belirlenmesine katkı sunmak olduğunu ifade eden Şahin, Müslümanlara yönelik ırkçılığın, İslamofobia' tanımıyla yumuşatılmak istendiğini, ancak gerçekte yapılanın İslam düşmanlığı olduğunu vurguladı.

“İslam'a yönelik nefret söylemi, ‘fikir özgürlüğü' parantezine asla alınmamalıdır”

Batı medyasında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed hakkında tahkir eden karikatürler yayımlana işaret eden Şahin, filmlerde ve bilgisayar oyunlarında İslam karşıtı öğelere sıkça yer verildiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

“Kendilerini medeniyetin sahibi olarak gören ülkeler, bu çirkinliklere tepki göstermek yerine saldırıları cesaretlendiriyor. Barış dini olan İslam, sistematik nefret söylemleri ve dezenformasyon faaliyetleriyle ötekileştirilmek istenmektedir. Bugün Avrupa'daki bu yaklaşım, sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür. İslam'a yönelik nefret söylemi, ‘fikir özgürlüğü' parantezine asla alınmamalıdır. İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla yer açan batı menşeili sosyal paylaşım siteleri, bu tavırlarıyla adeta insanlığa işkence etmektedir.”

“Dijital medyayı bir nevi silaha çevirdiler”

Batı dünyasında ve özellikle Avrupa'da, İslam'a ve Müslümanlara yönelik olumsuz algı ve davranışların oluşturulmasında ve yaygınlaştırılmasında en büyük rolü medyanın oynadığını dile getiren Şahin, “Bugünün İslam düşmanı çevreleri, dijital alanı aktif bir şekilde kullanarak nefret, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gündemlerini daha kolay yayıyor. İslam düşmanı zihinler gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının yanında dijital medyayı adeta bir nevi silaha çevirdi” dedi.

“İslamofobiyle mücadelede medyamız en ön safta yer almalı”

İslamofobiye karşı mücadelenin önemine vurgu yapan Şahin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yol göstermesiyle İslam İşbirliği Teşkilatı Medya Forumu'nun kurulmuştur. İslamofobiyle mücadelede medyamız en ön safta yer almalı, toplumu uyarmalı ve bu sinsi tehlikeye karşı uluslararası strateji geliştiren devlet adamları ve siyasetçilere destek olmalıdır. Medya, dünyadaki yaklaşık 8 milyar insana İslam'ın değil, İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıdır” ifadelerini kıllandı.

Şahin, forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.