RTÜK Beyaz Masa vatandaşın sesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in talimatıyla kısa bir süre önce kurulan RTÜK Beyaz Masa, ana hizmet binasındaki yeni merkezinde hizmet vermeye başladı.

Beyaz Masa, RTÜK İletişim Hattı'na gelen vatandaş bildirimlerinin takibinin gerçekleştirilmesi ve arayanlara geri dönüş yapılması maksadıyla hayata geçti. Göreve başlayan 15 Beyaz Masa personeli, aldıkları eğitimin ardından vatandaşlarla temasa başladı. Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa, Alo 178 ve 444 1 178 numaralı hatları arayarak radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin şikayet, beğeni, talep ve beklentilerini aktaran vatandaşlarla birebir iletişim sağlıyor. RTÜK iletişim hatlarına ayda ortalama 10 bin vatandaş başvuruyor.

”Vatandaşların talep ve beklentilerini titizlikle not alıyor, gereğini yapıyoruz”

Beyaz Masa çalışmalarını değerlendiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, vatandaşlarla birebir iletişimin önemine değindi. Şahin, “Yayınlar hakkında vatandaşlarımızın ne düşündüğünün, ne söylediğinin büyük önemi var. Üst Kurul olarak buna çok önem veriyoruz. Milletimizin talep ve beklentilerini itina ile kaydediyor, gereği için de takibini yapıyoruz. Sadece şikayetler değil beğeniler de önemli, öneriler de önemli. Vatandaşlarımızın görüşleri doğrultusunda yeni politikalar belirliyoruz. Halkımızın yayınlara bakış açısını medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla da paylaşıyoruz. Örneğin toplumsal tepki çeken yayın içeriklerine ilişkin Üst Kurul olarak gereğini yaparken, ilgili yayıncıyla da temas sağlayarak hassasiyetleri aktarıyoruz. Beyaz Masa, bu noktada çok önemli. Beyaz Masa vatandaşın sesi. İletişim hatlarımıza gelen vatandaş bildirimlerinin geri dönüşlerini sağlayarak dinleyici ve izleyicilerle kurduğumuz diyalog, düzenleme ve denetleme çalışmalarımızda bizlere büyük faydalar sağlıyor” dedi.