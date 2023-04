RTÜK ve KTO Karatay Üniversitesi'nden ortak ‘Aile' kitabı

KTO Karatay Üniversitesi ve RTÜK arasında imzalanan protokol çerçevesinde “Dijitale Kalpten Bağlı Aile” kitabının lansmanı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen lansman çerçevesinde “Dijitale Kalpten Bağlı Aile” ve “Necinin Diji Maceraları” kitapları basılarak halk kütüphanelerine dağıtılacak. Ayrıca basılan kitap ve eklerinde “KTO Karatay Üniversitesi ve RTÜK iş birliği ile hazırlanmıştır. Para ile satılamaz” ibaresi yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen lansman törenine RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ve kitabın editörü Dr. Nabat Garakhanova katıldı. Törende konuşan RTÜK Başkanı İbrahim Uslu, RTÜK'ün kırmızı çizgisinin ‘çocuk' olduğunu belirterek, “Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak her platformda çocuğun adının geçtiği her alanda çok önemli bir şeyin altını çizmek istiyoruz ve çiziyoruz. Çocuklar, bizim kırmızı çizgimiz. Bu bağlamda üst kurul olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, ruhsal ve ahlaki girişimlerini olumsuz etkileyecek yayınlar başta olmak üzere her türlü hassasiyeti gözetmek ve bu alanda sadece kamuoyunda bizleri sürekli ceza veren bir kurum gibi lanse edilmenin aksine daha çok düzenleme faaliyetleriyle çocuklarımızı, gençlerimizi medyada korumaya, korunmaya muhtaç olan kesimleri korumak için elimizden gelen çalışmaları yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Kitapta 16 yazarın yer aldığını belirten Uslu, “Değerli emekler, çok değerli çalışmalar, titiz çalışmalarla çok önemli bir eser; anne babaların, yine medya sektörünün, dijitale ilgi duyan medya profesyonellerinin, bu alanda kafa yoran akademisyenlere yön gösterebilecek, onlara bu bağlamda katkılar sunabilecek değerli bir eser. Bu eserin bir parçası olmaktan çok memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından lansman, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.