RTÜK yayıncıların yanında

Radyo ve televizyonlara pandemi sürecinde önemli katkılar sağlayan RTÜK, yayıncıların ödemek zorunda oldukları Reklam Üst Kurul paylarını 3 ay ertelemiş ve kuruma ulaştırılması zorunlu olan belgelerin verilme tarihlerini ötelemişti. RTÜK, aldığı son kararla da deprem bölgesindeki yayıncılara önemli bir kolaylık sağladı. Üst Kurul kararına göre, Aydın ve İzmir illerinde yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların mali yükümlülük süreleri mücbir sebep gözetilerek 3 ay süreyle uzatıldı.

Deprem bölgesine giden RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu başkanlığındaki heyet, kurumun İzmir Bölge Temsilciliğini ziyaret etti. Depremin etkilerini yerinde inceleyen RTÜK heyeti, bölgedeki yayıncılarla da görüştü.