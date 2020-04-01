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RTÜK'ten yayıncılara kolaylık

Yayıncıların RTÜK’e ödediği Reklam Üst Kurul Paylarının Ocak, Şubat ve Mart ayı ödemeleri ikişer ay ertelendi.

Yayıncıların RTÜK'e ödediği Reklam Üst Kurul Paylarının Ocak, Şubat ve Mart ayı ödemeleri ikişer ay ertelendi.


Korona virüs tedbirleri, ödemelere ilişkin yeni düzenlemeleri de beraberinde getirdi. Bu çerçevede, radyo ve televizyon yayıncılığına ilişkin bir karar da alındı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kararıyla bin 793 medya hizmet sağlayıcı kuruluşun ödemek durumunda olduğu Reklam Üst Kurul Payları, üç aylık dönem için ikişer ay ötelendi.


Buna göre, 20 Nisan'a kadar yapılması gereken Ocak ayı ödemesi 20 Haziran'a, 20 Mayıs'a kadar alınması gereken Şubat ayı Reklam Üst Kurul Paylarının ödemeleri 20 Temmuz'a ve 20 Haziran'a kadar ödenmesi gereken Mart ayı ödemesi 20 Ağustos'a kadar ertelendi.



“Amacımız bu zor dönemde yayıncılarımızı ve çalışanlarını rahatlatmak”


Alınan kararı değerlendiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ekonomik bağlamda yapılan desteklere RTÜK olarak bizler de katkı sağlıyoruz. Amacımız bu zor dönemde yayıncılarımızı ve çalışanlarını rahatlatmak. Fedakarca vazife yürüterek halkımızın bilinçlenmesine büyük katkıda bulunan medya sektörüne destek vermek görevimizdir. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ödemelerin ertelenmesiyle yerel ve ulusal radyo ve televizyon kuruluşlarımıza yardımcı olmakla beraber, medya sektöründe çalışan meslektaşlarımızın da salgın boyunca işlerini kaybetmelerine neden olabilecek ekonomik etkileri en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Sektörümüzdeki istihdama destek oluyoruz. Karara imza koyan Kurul Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.


Üst Kurul telekonferans ile toplandı


Öte yandan, Üst Kurul toplantısı da korona virüs tedbiri çerçevesinde telekonferans yoluyla gerçekleşti.

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