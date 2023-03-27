Rumeliler Yenimahalle'de iftar sofrasında buluştu

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından belediye Nergis Salonu'nda gerçekleştirilen iftar davetine katıldı.

Vatandaşlara hayırlı ramazanlar dileyen Başkan Yaşar, “Ramazan küskünlüklerin ortadan kalktığı, barışın ve sevginin egemen kılındığı bir aydır” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına siyasi parti temsilcileri, Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyfettin Saralar, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazan Ayı ülkemize barış ve huzur getirsin

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yakın zamanda ülke olarak büyük bir deprem felaketi yaşadık. Vatandaşlarımız bu depremin acılarını sarmak adına dayanışma örneği sergiliyor. Deprem felaketinde on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Bu mübarek Ramazan ayında depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarını kaybedenlere sabır diliyorum. Yenimahalle Belediyesi olarak hemşeri derneklerine büyük önem veriyoruz. Rumeliler, bu ülkenin kuruluş yıllarından bugüne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine inanan ve Cumhuriyetin değerlerini sonuna kadar yaşatan insanlardır. Bu ülkede bir ve beraber olacağız. Devletimize de, bayrağımıza da, Atatürk'ün ilkelerine de sahip çıkacağız. Ramazan'da kin, nefret yoktur, hoşgörü, barış ve kardeşlik vardır. İftar sofralarında kurduğumuz bu kardeşlik ortamının her zaman daim olmasını umuyor, mübarek Ramazan ayının ülkemize barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Yaşar'a teşekkür

Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyfettin Saralar da “Bizleri bu güzel ve anlamlı iftar sofrasında buluşturan Yenimahalle Belediye başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum. Kendisi her zaman STK ve hemşeri derneklerine destek oluyor ve bu derneklerin ilerlemesi için her türlü katkıyı sunuyor. Yenimahalle'ye yaptığı başarılı hizmetler ve derneklere sunduğu destekten ötürü Fethi Başkan'a yürekten teşekkür ediyorum” dedi.