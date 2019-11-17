Rümeysa'nın tezgah mutluluğu

Altındağ Belediyesi'nin Hamamönü'nde tezgah verdiği 17 yaşındaki down sendromlu Rümeysa Yurt, kendi ürettiği el ürünlerini satıyor. Rümeysa'nın daha önce 15 kelime bildiğini belirten annesi Hatice Yurt, kızının artık cümle kurmaya başladığı ifade etti.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla Hamamönü'nde bulunan El Ürünleri Pazarı'nda kendisine bir tezgah tahsis edilen 17 yaşındaki down sendromlu Rümeysa Yurt, annesi ile birlikte kendi yaptığı el ürünlerinin satışını yapıyor. Sabahları herkese “Günaydın” diyerek tezgahını açan Rümeysa, Hamamönü'nün neşe kaynağı oldu.

15 kelime biliyordu

Annesi ile birlikte Altındağ Belediyesi Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde birçok kursa katıldığını söyleyen Rümeysa “El işi yapmayı çok sevdim. Takı konusunda kendimi geliştirdim. Burada çok mutluyum. Takı yapmayı çok seviyorum” dedi.

Rümeysa'nın satış yaparak sosyalleştiğini ve çok büyük ilerleme kaydettiğini söyleyen Anne Hatice Yurt, daha önce sadece 15 kelime bilen kızının şimdi cümle kurabildiğini ve iletişim kurmaktan hiç çekinmediğini belirtti.

“Sadece televizyon izlerdi”

İnsanlarla etkileşimi artan kızının burada çok mutlu olduğunu kaydeden anne Yurt, “Rümeysa ile yaptığımız ürünleri satmaya başladığımızdan beri gelişiminde çok fazla ilerleme oldu. Sosyalleşti, kelimeleri, cümleleri çoğaldı. Sabahları buraya çok büyük keyifle geliyor. Esnaflarla arkadaş oldu, herkesle sohbet ediyor. Burası ona çok iyi geldi. Keşke daha önce böyle bir şey olsaydı, şu anki halinden daha da iyi olabilirdi. El becerileri arttı. Ekonomik gelirden ziyade, Rümeysa'nın gelişmesi bizim için çok daha önemli. Eskiden sadece televizyon izlerdi, bir de yemek isterdi. Şimdi aynı bizler gibi her şeyi konuşuyor ve iletişim kuruyor. Özel eğitim okuluna da devam ediyor. Bu çocuklar için bu tarz imkanlar sağlanırsa, her şeyi başarabilirler. Biz burada bunu anladık” dedi.

“İyi ki buradayız”

Rümeysa'nın El Ürünleri Pazarı'nda satış yapmaya başladıktan sonra kaydettiği ilerlemeye öğretmenlerinin bile şaşırdığını söyleyen anne Hatice Yurt, “Öğretmenleri, ‘Rümeysa ne yaptı da bu kadar gelişti' diye sordular. Haberleri yoktu. Duyunca çok şaşırdılar. İyi k buraya gelmişiz, iyi ki buradayız. Bize bu imkanları sunan, Rümeysa'ya bu tezgahı tahsis eden Başkanımıza ve Altındağ Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Daha da çok gelişecek”

Altındağ'da tüm çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmesi için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise “Rümeysa'nın gelişiminden çok memnun olduk. Bu gelişimi burada daha da ileriye taşıyacağından şüphem yok. Vereceğimiz eğitimlerle ve kurslarla nice çocuğumuzun ufkunu genişletmeye devam edecek, geleceğe emin adımlarla yürümesine olanak sağlayacağız inşallah” ifadelerini kullandı.