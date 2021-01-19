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Rus Büyükelçi'den Sağlık Bakanı Koca'ya dikkat çekici ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’u kabul etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.


Rusya Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan ziyaret kapsamında, Büyükelçi Erkhov, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Büyükelçilik hesabından yapılan paylaşımda görüşme için, "Sıcak ve yapıcı görüşme sırasında Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) dahil olmak üzere sağlık sektöründe Rus-Türk işbirliğini pekiştirme konuları ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

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