Rus heyeti 3. tur görüşmeleri için Dışişleri Bakanlığında

tur görüşmeleri çerçevesinde yeniden Dışişleri Bakanlığına geldi.

Rus heyeti, Türkiye'nin masaya koyduğu İdlib için ateşkesin sağlanması ve bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik 3. tur görüşmeleri çerçevesinde dün Dışişleri Bakanlığına gelmişti. Uzun görüşme sonrası iki heyet toplantıya 27 Şubat Perşembe günü devam etme kararı almıştı. Türk heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyetinde ise Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Alexandr Lavrentyev bulunuyor. Görüşmelerde her iki heyette de Dışişleri Bakanlığı, askeri ve istihbarat mensupları yer alıyor.

Ankara ve Moskova arasında geçtiğimiz haftalarda bir dizi görüşme gerçekleştirilmişti. Heyetler arasında iki başkentte gerçekleştirilen ilk iki tur görüşme yaklaşık 12 saat sürmüş ve sonuç alınamamıştı. Rus heyeti, 3. tur görüşmeler için 26 Şubat'ta Ankara'ya gelmişti. Heyet, geldiği günün akşamı saat 18.00 itibarıyla Dışişleri Bakanlığına giriş yapmış ve 3. turun ilk görüşmesi başlamıştı.