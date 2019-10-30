Rus ötücü kuşları Ankaralıların kulaklarının pasını silmeye geliyor

Ankara'da 4-6 Kasım tarihleri arasında alışılmışın dışında bir konser gerçekleştirilecek. Rus çarlarının saraylarından gelen özel eğitimli Rus ötücü kuşları, flüt, çello ve piyano eşliğinde başkentlilere müzik ziyafeti yaşatacak.

Türkiye ile Rusya arasında kültür sanat alanında da ilişkiler hızlanıyor. Ankara, Kasım ayında alışılmışın dışında bir konsere ev sahipliği yapacak. Flüt, Çello, Piyano ve Ötücü Kuşlar Festivali, 4-6 Kasım tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yenimahalle 4 Mevsim tiyatro salonunda sanatseverlerle buluşacak. Rus çarlarının saraylarından gelen özel eğitimli Rus ötücü kuşları, flüt, çello ve piyano eşliğinde Haydn, Beethoven, Gade, Piazzolla gibi ünlü sanatçıların eserlerini şarkılarıyla süsleyecek. Rusya'da ötücü kuşlar olarak nam salmış ve özel olarak yetiştirilmiş safkan bir ırka sahip kanaryalar, geçmişte Rus çarlarının saraylarında ve aristokratların köşklerinde tutuluyordu.

Rusya Müzik Birliği (RMB) Solistler d-Derneği ve Enerji organizasyon işbirliği ile ayrıca Rusya'nın milli sanatçısı Solistler Derneği Başkanı Mihail Utkin yönetiminde "Ansamblınin 5" konseri gerçekleşecek. 2014 yılından bu yana dünyanın birçok yerinde sahne alan trionun üyeleri Mikhail Utkin (viyolonsel), Anastasia Gusarova (flüt), Natalia Gus (piyano).

Çankaya ve Yenimahalle belediye başkanlarına da Rusya Müzik Birliği tarafından iki ülkenin kültür ve sanat yakınlaşmalarına desteklerinden ötürü plaket takdim edilecek. Festivali kapsamında 4 Kasım saat 20.00'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, 5 Kasım günü saat 15.00 ve 20.00'de Yenimahalle 4 Mevsim tiyatro salonunda, 6 Kasım'da saat 12.00 ve 20.00'de Yenimahalle 4 Mevsim tiyatro salonunda konser düzenlenecek.