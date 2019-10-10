Rusya Araştırmaları çalıştayı düzenlenecek

Çalıştay, Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine çalışmalarıyla tanınan birçok önemli bilim insanını bir araya getirecek. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Faruk Birtek, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olga Kazmina'nın da aralarında bulunduğu isimler, iki ülkenin ortak tarihinde vuku bulan siyasal, sosyal ve kültürel olaylara dair değerlendirmelerini dinleyicilerle paylaşacak. Etkinlikte ayrıca, Rus tarihine dair çalışmalar yapmayı hedefleyen araştırmacıların kullanacakları birincil kaynaklar ve arşivler de tanıtılacak.