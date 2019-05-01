İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Rusya Büyükelçiliğinden "Büyük Zafer" resepsiyonu

Rusya Büyükelçiliği, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer Savaşı’nın 74.

Rusya Büyükelçiliği, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer Savaşı'nın 74. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.


Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğrattığı Büyük Zafer Savaşı'nın 74. yıl dönümü dolayısıyla Rusya, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Ankara büyükelçiliklerinin davetiyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bu yıl savaş zaferini erken kutladıklarını belirterek, “Tüm bayramları Ramazan dolayısıyla tek seferde bugün kutlamaya karar verdik” dedi.


Zafer gününün kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Yerhov, atalarının büyük kanlarla elde ettikleri savaşı bu sayede nesillere de aktardıklarını söyledi.


Resepsiyonda Lukomorye Çocuk Gelişim Merkezi ve Rus Dili Konuşan Gençler Derneği koroları zafer şarkıları seslendirdi. Ayrıca büyükelçilikler arasında düzenlenen Futbol Turnuvası'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.