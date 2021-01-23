Rusya değil Ankara

Başkent'te soğuktan dolayı buz tutan Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park, buz pateni antrenörü Türker Turhan ve öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Ortaya Rusya'da, Kanada'da rastlanan görüntüler çıktı.

Başkent'te soğuktan dolayı buz tutan Kuğulu Park'ta bulunan havuz, buz patencilere ev sahipliği yaptı. Buz pateni antrenörü olan Türker Turhan ve öğrencileri, Kuğulu Park'ın eşsiz atmosferinde kayarak ortaya güzel görüntüler çıkardı.

18 yıldır buz pateni sporuyla ilgilendiğini belirten Turhan, “Ben genelde patenimi her zaman yanımda taşırım ve böyle donmuş yerlerde kaymayı çok severim. Donmuş göllerde vesaire. Sosyal medyada Kuğulu Park'ın donduğunu görünce hemen patenlerimi alıp oraya gittim ve orada buz pateni yaptım. Bir amacım yoktu sadece açık havada kaymayı çok seviyorum. Özellikle Ankara'nın simgesi olan Kuğulu Park'ta öyle merkezi bir yerde donmuş bir yerde kaymayı çok istedim. Çok mutluydum doğanın içinde ve Kuğulu Park'ın içinde kayarken. Her zaman oraya oturmaya giderdim, şimdi orada buz pateni yaptım gölün içinde. Çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.

Daha önce hiç Kuğulu Park'ta kaymadığını belirten Turhan, açık havada donmuş akarsularda, yol kenarında gördüğü akarsularda kaydığını, böyle bir gölette parkın içinde ilk kez kaydığını ve Kuğulu Park'ın atmosferinin çok farklı olduğunu ifade etti.

Hocalarıyla beraber Kuğulu Park'ta kaymanın keyfini çıkaran 8 yaşındaki Ceren Behiye Okur, yaklaşık 4-5 yıldır buz pateni yaptığını belirterek, “Kuğulu Park'a Türker hoca çağırmıştı. Ben de gitmek istedim. Mutlu oldum daha önce hiçbir gölde kaymamıştım. Spor salonlarında veya AVM'de kaymıştım. En büyük hedefim dünya şampiyonu olmak ama şuan ki hedefim Milli Sporcu olmak” ifadelerini kullandı.