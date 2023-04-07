Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “(ABD ile) Ciddi bir toplantıya, görüşmeye hazırız”

Blinken, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ayaküstü görüşme teklif etti, ben reddetmedim. Tavrımız hiçbir zaman değişmiyor. Ciddi bir toplantıya, görüşmeye hazırız” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi ziyarette bulunduğu Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. İkili ve gündemdeki uluslararası konuların ele alındığı görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Akkuyu Nükleer Santrali'nin kuruluşundan bahsedildiğini bildiren Bakan Lavrov, “Bu santralin inşaatı Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir. 27 Nisan tarihinde santralin birinci blokuna artık enerji sevk etmiş olacağız. Türkiye'de bir gaz merkezi kurulacak biliyorsunuz. Rus enerji kaynaklarının dünya pazarına sevk etmek üzere bir merkez kuruyoruz. Geçen sene devlet liderlerimiz bu gaz merkezinin oluşturulmasıyla ilgili bir karar aldılar. Bu kararın ne kadar isabetli olduğunu daha da iyi anlamış olduk” diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin Lavrov, iki ülkenin doğrudan diyalog kurmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, “İki devlet olarak varoluşlarını devam ettirmeleri gerekiyor” ifadesini kullandı.

“Uluslararası alanda bir rakip görmek istemiyorlar kendilerine”

Ukrayna konusunun da görüşüldüğünü dile getiren Lavrov, “Kolektif batının yapıcı olmayan gündemi var. Washington başta olmak üzere bu siyaseti gütmeye devam ediyor. Kamuoyuna açık bir şekilde hedeflerini şöyle açıkladılar; Rusya'yı sahada yeneceklermiş. Stratejik bir mağlubiyet bekliyormuş Rusya'yı. Uluslararası alanda bir rakip görmek istemiyorlar kendilerine. Bağımsız, egemen politika yürüten ülkelere karşı çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Birleşmiş Milletler şartında bütün devletlerin eşitliği prensibi var. Bu ilkeye aykırı olarak davranıyorlar. Rusya'yı yendikleri zaman sıra Çin'e gelecek. ABD'nin çıkarlarına, tabii herkesin ABD çıkarlarına uymalarını bekliyorlar” açıklamasında bulundu.

“(Türkiye-Suriye görüşmesi) Bakanlar toplantısını yapabiliriz, hazırlığımız devam ediyor”

Suriye ile Türkiye'nin arasındaki normalleşme sürecine ilişkin soru üzerine Lavrov, "Bir adımda bu gibi sorunları çözemeyiz. Temasları güçlendirmeliyiz. Şeffaflığı artırmalıyız. Karşılıklı güven sağlamalıyız. Eninde sonunda bir çıkar dengesi sağlamalıyız. Her bir tarafın kendi haklı çıkarları var. Çıkış noktamız budur. Biz aracı rolü üstlendiğimizde bu süreci böyle gördüğümüzü ifade ettik. Mevkidaşlarımız iyi ki bu fırsattan yararlandılar. Bakanlar toplantısını yapabiliriz, hazırlığımız devam ediyor. Bakan yardımcılarının toplantısı zaten bununla ilgiliydi. Hazırlık aşamasında tarih konusunu da görüşüyoruz. Her taraf için uygun olan tarihi belirleriz” dedi.

“(ABD ile) Ciddi bir toplantıya, görüşmeye hazırız”

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile New York'ta görüşme yapacağı iddialarına da yanıt veren Lavrov, “Eğer bununla ilgili bize bir talep gelirse biz bu talebi değerlendiririz. Bu zaten bizim genel yaklaşımımız. Biz hiçbir zaman diyalogdan kaçınmıyoruz. Blinken, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ayaküstü görüşme teklif etti, ben reddetmedim. Tavrımız hiçbir zaman değişmiyor. Ciddi bir toplantıya, görüşmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

“Seçim süreçlerinin parçası değiliz kesinlikle”

Bakan Lavrov, "Türkiye'de düzenlenecek olan seçimlerde kimi destekliyorsunuz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Beni kimseyle karıştırmadınız değil mi? Sizi ABD temsilcilerinin basın toplantılarına davet ediyorum. Orada Amerikalılara bu tarz sorular yönlendirebilirsiniz. Rusya, hiçbir zaman kimsenin iç işlerine karışmaz. Şu ya da bu ülkedeki tartışmaya katılmaz. Seçim süreçlerinin parçası değiliz kesinlikle.”