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Rusya ile üçüncü ortak devriye başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede 3’üncü ortak kara devriyesine başlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede 3'üncü ortak kara devriyesine başlandığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı” denildi.

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