Rusya Ombudsmanı Moskalkova: “Nefreti coşturmayın, bir araya gelin”

Her şey dostlukla başladı ve dünyamız; barış halinde yaşadığımızda, sevgi ile yaşadığımızda var olacaktır” dedi.

Rusya Federasyonu İnsan Hakları Komiseri Tatiana Moskalkova, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği Konferansı”nın ikinci gününde “Savaş, Çatışma ve Göç Ortamlarında İnsan Hakları Sorunları” konulu oturumda katılımcılara hitap etti.

Rusya-Ukrayna savaşında Luhansk ve Donetsk şehirlerinin ve buralarda yaşayan birçok insanın zarar gördüğünü söyleyen Moskalkova, “Bunlarla ilgili olarak Rusya, Donetsk ve Luhansk'ta bulunan insanların yardım taleplerini kabul etti. Bu bölgelere roket saldırılarının yapılmasının önüne geçilmesi için çaba harcadı. NATO ülkeleri gün geçtikçe daha fazla uzak menzilli silahları Ukrayna tarafına vermeye başladı. 22 Şubat'tan bu yana bombalama nedeni ve ABD'nin verdiği silahlar ile 8 bin 800 sivil vatandaş hayatını kaybetti, 6 bin 500 kişi yaralandı. Donetsk'te çocuk mezarlığı var. Orayı 'Melekler Sokağı' olarak adlandırdık" diye konuştu.

Moskalkova, ombudsmanların birbirleri arasında güçlü mekanizma kurması gerektiğine değinerek, Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç sayesinde birçok şeyin başarıldığını ifade etti.

“Ukraynalı yaralı ve esirleri ziyaret ettik”

Rusya Ombudsmanlığının savaşın ilk anından itibaren vatandaşlarla kesintisiz bağlantısı olduğunu anlatan Moskalkova, bu çerçevede acil başvuruların değerlendirildiğini, yardım başvurularının kabul edildiğini ve hastaneye gitmesi gereken kişilere yardımcı olunduğunu belirterek, “Bu zaman zarfında bizler bütün sivil denizcilerin Rusya'ya iadesini sağladık. Burada bizim denizcileri ziyaret etmek için grup oluşturduk. Ukraynalı yaralı ve esirleri ziyaret ettik, gerçek durumlarını yansıtmak için çaba sarf etik. Bizim esirlerimize benzersiz işkenceler yapıldı” ifadelerini kullandı.

Moskalkova, dünya ombudsmanlarına seslenerek, “Nefreti coşturmayın, bir araya gelin ve yardım edebilmek için ne gerekiyorsa onları yapalım. Lubinets, konuşmasını bitirirken, 'Bu savaş 2014'te aslında Kırım'da başladı ve biliyorum ki ben bu savaş yine Kırım'da bitecek' dedi. Her şey dostlukla başladı ve dünyamız; barış halinde yaşadığımızda, sevgi ile yaşadığımızda var olacaktır" açıklamasında bulundu.