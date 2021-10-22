Rusya Tula Bölgesi Ekonomi ve Ticaret Bakanından ASO 1. OSB'ye ziyaret

Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Rusya Federasyonu Tula Bölgesi Ekonomik Kalkınma Bakanı Tatarenko Pavel Vladimirovich ve Tula Bölgesi Sanayi ve Ticaret Bakanı Romanov Vyacheslav Mikhailovich, beraberlerindeki heyetle ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ile Tula Bölgesi arasındaki ticari, ekonomik ilişkiler değerlendirilerek, gelecek dönem mevcut ilişkilerin geliştirilmesi, sanayi ve eğitim alanında kurulabilecek iş birlikleri ve atılabilecek adımlar ele alındı.

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, Tula heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuk heyete Türkiye ekonomisi ve ASO 1. OSB hakkında bilgiler verdi. Ankara'nın başkent olmasının yanında önemli bir sanayi şehri haline geldiğini

aktaran Akdaş, ‘‘Ankara son yıllarda teknolojinin yoğunlaştığı, katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği önemli bir

cazibe merkezi haline geldi. ASO 1. OSB ülkemizin en iyi yönetilen ve en kurumsal OSB'lerinden birisi olup, ülkemiz ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır. Modern sanayi ortamının en doğru örneklerinden biri olan bölgemiz gelen ticari ve resmi heyetlerin de önemli bir uğrak noktası haline gelmiştir. Bu ziyaretten sonra temenni ediyorum ki Tula Bölgesi ile ticari ve

ekonomik ilişkiler biraz daha gelişmiş olur” diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için ASO 1. OSB heyetini Tula'ya davet eden Tula Bölgesi Ekonomik Kalkınma Bakanı Vladimirovich, “Tula ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri teşvik etmek, her iki ülkenin yatırım olanaklarını değerlendirmek ve karşılıklı fırsat ve imkanlar oluşturabilmek amacıyla ASO 1. OSB'yi ziyaret ediyoruz. ASO 1.OSB, çevrecilik, ihracat ve eğitim kurumlarıyla iş birliği açısından hem Türkiye'ye hem dünyaya örnek gösterilebilecek bir organizasyon. İki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için sizleri en kısa zamanda Tula'ya davet ediyoruz” dedi.