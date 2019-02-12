Rüzgârda altıyüzelli milyon dolarlık yatırım

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği'nin altı ayda bir yayınladığı rapora göre 2018 yılında 497 MW kurulu güç ile 650 milyon dolarlık yatırım hayata geçirildi. Türkiye'nin toplam rüzgâr kurulu gücü 7369 MW'a ulaştı. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, hem yurt içinde hem yurt dışında ilgiyle takip edilen rapor hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bugüne kadar 11 Milyar Dolarlık yatırım gerçekleşti

Geçtiğimiz yılın kapasite artış talepleri, 2020 yılı sonrasındaki yerlileşme politikası ve destek mekanizmalarının durumu ile ilgili yoğun bir gündemle geçtiğini ifade eden Ataseven, gelinen noktada şu konulara dikkat çekti:

“Biliyorsunuz son yıllarda tüm dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalar hepimize kolay olmayan süreçler getirdi. 2018 yılında rüzgâr sektöründe 650 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirmemiz, zor koşullara rağmen neler başarabileceğimizi bir kez daha gösterdi. Her sorunun bir fırsatı barındırdığına olan inancımızla sürdürülebilir bir sektör oluşturmayı amaçladık. O yolda istikrarlı şekilde ilerliyoruz.

Bir süredir çeşitli nedenlerle proje üretilemediği için inşa halinde olan projelerin 2018 yılı için 606 MW'a kadar gerilediğinin bilincindeyiz. Bununla birlikte sürdürülebilirliği sağlamak adına kapasite artış taleplerini gündeme taşıdık. Sektöre katkı sağlayacak bu talebimiz olumlu karşılandı ve birkaç ay içinde önünün açılmasını bekliyoruz. Kapasite artışlarıyla birlikte bu yıl ve önümüzdeki yıl kurulu gücümüzde ciddi bir ivme olacaktır. Sonrasında da 2017 yılının sonunda yapılan yarışmaların sonuçları yansımaya başlayacaktır. Böylece sektör hız kesmeden yerlileşme politikasına devam etmiş olacaktır. Bugüne kadar rüzgâr sektöründe yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti. Ülkemizin geleceğini ve dışa bağımlılığını yakından ilgilendiren bu yatırımlar bundan sonra da hızla devam edecektir.”

Kurulu Güçte Yüzde 7,24'lük Artış

TÜREB istatistik raporunda ülkemizin toplam rüzgâr kurulu gücü, 2018 sonu itibariyle 7369 MW olduğu belirtiliyor. Geçen yıla göre yüzde 7,24'lük artış sağlanırken, işletmedeki proje sayısının da 164'den 180'e çıktığı görülüyor.

İşletmedeki RES'lerin yatırımcılara göre dağılımında 566 MW ile Polat Enerji birinci sırada yer alırken, 494 MW ile Demirer Enerji, 481 MW ile Güriş, izliyor.

İşletmedeki rüzgâr enerjisi santrallerinin yüzde 38,43'ü Ege bölgesinde, yüzde 33,23'ü Marmara'da, yüzde 13,52'si Akdeniz'de ve yüzde 9,86'sı İç Anadolu Bölgesinde bulunuyor. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu yatırımları henüz oldukça az. Doğu Anadolu Bölgesinde işletmede bir santral bulunmuyor.

Toplam Kurulu Gücün Yarısı Beş İlde Bulunuyor

İllere göre sıralamaya baktığımızda 1405 MW ile İzmir ilk sırada yer alıyor. İzmir yalnızca rüzgar yatırımları açısından değil aynı zamanda rüzgar sanayisi açısından da en ilk sırada yer alan ilimiz. Balıkesir 1123 MW, Manisa 669 MW, Hatay 364 MW ve Çanakkale 362 MW kurulu güç ile en fazla rüzgâr santralinin bulunduğu iller arasında. Rüzgâr kurulu gücünün yarısından fazlası bu beş ilde bulunuyor.

Başvuru tarihlerine göre işletmedeki RES'lerin yüzde 62'si 2007 yılı öncesindeki başvurulara ait. 1 Kasım 2007 tarihinden sonraki projelerin yüzde 27'si işletmeye geçmiş durumda. Yüzde 11'lik kısmın da ilave kapasite artışından oluştuğu vurgulanıyor.

606 MW İnşa Halinde RES

İnşası devam eden 606 MW'lık onsekiz proje içinde en büyük pay 243 MW ile Akfen Enerji'ye ait. 124 MW ile Ağaoğlu Enerji, 72 MW ile Sancak Enerji onu izliyor. İnşa halinde projelerin yüzde 66'sı Marmara Bölgesinde bulunuyor. Yüzde 2 gibi bir kısmın da Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu görülüyor. 203 MW'ı Çanakkale'de olan projelerin 124 MW'ı Balıkesir'de ilerlerken, 72 MW'ı da İzmir'de bulunuyor.

Rapora göre ağırlıklı olarak Marmara Bölgesinde olan, 2239 MW'lık lisanslı, 4483 MW'lık ön lisanslı proje olduğu belirtiliyor.