İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rüzgardan 1 günde üretilen 188 bin megavatsaat elektrikle rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10 Aralık’ta rüzgarın 188 bin 418 megavatsaatlik üretimi ile kendi rekorunu kırdığını belirterek, “Anadolu’nun rüzgarı yine rekorlara esti” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10 Aralık'ta rüzgarın 188 bin 418 megavatsaatlik üretimi ile kendi rekorunu kırdığını belirterek, “Anadolu'nun rüzgarı yine rekorlara esti” dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Anadolu'nun rüzgarı yine rekorlara esti. 10 Aralık'ta, rüzgarımız 188 bin 418 megavatsaat elektrik üretimiyle kendi rekorunu kırdı. Toplam elektrik üretimindeki yüzde 20,3'lük payla da 'tüm zamanların en yüksek' seviyesine ulaştı” ifadelerini kullandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.