İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

S-400 teslimatında 9. uçak Ankara'ya indi

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaları taşıyan 9.

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaları taşıyan 9. uçak Ankara'ya iniş yaptı.


S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında RA-76846 kodlu 9. İlyuşin kargo uçağı, Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı. 12 Temmuz'da başlayan sevkiyatın 4. gününde toplamda 9 uçak Türkiye'ye geldi. Getirilen malzemelerin askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınma işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.