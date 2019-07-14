S-400'lerin teslimatında altıncı uçak Mürted Hava Üssü'ne indi

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin teslimatının üçüncü gününde altıncı uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi.

Rusya S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk iki gününde toplamda dört uçak Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı teslimatın üçüncü gününde üç uçağın Ankara'ya geleceğini duyurdu. Üçüncü gün beklenen üç uçağın ikisi Mürted Hava Üssü'ne indi. Uçak içerisinde getirilen malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak.

Milli Savunma Bakanlığının sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, teslimatın üçüncü günü de toplamda 3 uçağın Ankara Mürted Hava Üssü'ne ineceğini duyurdu. Gelecek üç uçağın ikisi Ankara'ya iniş yaptı. Gün içerisinde bir uçağın daha Mürted'e inmesi bekleniyor.