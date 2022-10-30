Saadet Partili üyeleri taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi için Konya'dan Ankara'ya gelen Konya Karatay İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu, 8 kişi yaralandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongre için sabah saatlerinde Konya'dan hareket eden minibüs, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Balgat Mahallesi yakınlarında başka bir aracın minibüse arkadan çarpması sonucu devrildi.

Kazada minibüste bulunan Mahmut G., Fatih K., Ahmet A., Abdullah Hakan G., Latif I., Mahmut K. ve Yener S. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan yaralılardan 5'i taburcu edilirken, diğer 3 yaralının tedavisine devam ediliyor.