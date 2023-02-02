İhlas Haber Ajansı

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.


Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın 12'inci toplantısı öncesinde liderleri ziyaret etmeye devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezinde ziyaret eden Temel Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun buluşması 1 buçuk saat sürdü. Karamollaoğlu daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etmek için CHP Genel Merkezinden ayrıldı.

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