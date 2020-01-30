Saat kulesine tırmanan gencin başına süs taşı düştü

Sincan'da iki arkadaş, “Vakit Daralıyor” isimli saat kulesine tırmandı. Çıktıkları yerden inmeye çalışan gençlerden biri, kuledeki süs taşlarının başına düşmesi sonucunda yaralandı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri öğrenilemeyen iki arkadaş, “Vakit Daralıyor” isimli saat kulesine tırmandı. Kulede duran gençlerden biri, bir süre sonra çıktıkları yerden inmeye çalıştı. Bu sırada, gencin aşağı inmek için tutunduğu süs taşlarından bazıları koparak gencin başına düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralı genci hastaneye sevk etti. Kuleye birlikte tırmandığı arkadaşı ise yaralı gencin yanı başından ayrılmadı.