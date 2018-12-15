Sabah çorbası Yenimahalle'den

Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çorba ikramı yapan Yenimahalle Belediyesi, üniversite öğrencilerine de sabah çorbası dağıtmaya devam ediyor.

Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çorba ikramı yaparak hasta yakınlarının içini ısıtan Yenimahalle Belediyesi, üniversite öğrencilerine de sabah çorbası dağıtmayı sürdürüyor.

Güne, Yenimahalle Belediyesi'nin ikramıyla başlayan öğrenciler, sabah serinliğinde çorbalarını yudumlayarak ders başı yapıyor.

Her gün 1250 vatandaş çorba içiyor

Onkoloji Hastanesi önünde yaz-kış sabah 06.30 ile 09.00 saatleri arasında ücretsiz çorba dağıtım aracı ile günde 600 kişiye çorba dağıtımı yapan Yenimahalle Belediyesi, Gazi Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere de sıcak çorba ikramı yapıyor. Ekipler, rektörlük binası yanında 650 kişilik yemek pişirme kapasitesine sahip yeni araçta her sabah 07.00 ile 10.00 saatleri arasında 3 saat boyunca çorba dağıtıyor.

“İlçemizdeki her yurttaşın sorunu, bizim de sorunumuzdur”

Yenimahalle Belediyesi olarak ilçe sınırlarında çaresiz, yalnız kimse kalmasın diye her derde derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Müşkül durumdaki insanlarımızın yardımına koşmak, dertlerine ortak olabilmek, sıkıntılarına çözüm üretmek sosyal belediyeciliğin bir gereğidir. İlçemizdeki her yurttaşın sorunu, bizim de sorunumuzdur. Bu yüzden ister belediyenin işi olsun, ister olmasın her konuda elimizi taşın altına koyuyoruz. Dağıttığımız çorbalarla hasta yakınlarımızın ve kısıtlı bir bütçe ile eğitimlerini sürdürmek zorunda kalan üniversite öğrencilerimizin içlerini ısıtıyoruz” dedi.