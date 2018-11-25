Saç ekimi için araştırma yaparken nelere dikkat edilmeli

Özgür Koldaş, saç ekiminin steril kliniklerde ve saç ekim uzmanları tarafından yapılmasının sağlık açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Koldaş Polikliniği sahibi Dr. Özgür Koldaş, saç dökülmesinin günümüzde erkekler ve kadınların sorunlarından biri olduğunu söyledi. Koldaş, saç dökülmesinin sebepleri hakkında, "Yetersiz beslenmeden tutun da genetik yapı, stres veya hormon bozukluklarına kadar birçok sebepten dolayı saç dökülmesi görülmektedir. Ülkemizde erkeklerin yüzde 40'ı, kadınların ise yaklaşık yüzde 10'u bu sorun ile karşı karşıyadır. Tek ve etkin tedavi ise saç ekimidir" dedi.

Saç dökülmesinin kişilerin psikolojisini de olumsuz etkilediğini belirten Koldaş, "Bu anlamda saç dökülmesi fiziksel bir rahatsızlıktan öte estetik bir kaygıdır. Eğer siz de aynaya baktığınızda kendinizi daha mutlu ve genç hissedecekseniz saç ekimi yaptırmalısınız. Bu aşama saç ekiminde çok önemlidir. Saç ekimi, her şeyden önce sizi mutlu edecekse yapılmalıdır" dedi.

FUE saç ekimi yönteminde genetik özelliği sonucu dökülme olmayan ense bölgesindeki saç köklerinin FUE motoru ile tek tek alınarak saçsız bölgeye nakledildiğini belirten Koldaş, "Saç ekimi uygulaması, ekilecek saç köküne bağlı olarak 6-8 saat arasında sürmekte ve işlem lokal anestezi altında yapılmaktadır. FUE yönteminde eski tekniklerdeki gibi cerrahi bir kesi olmadığından iyileşme süreci de daha hızlı ve konforlu bir şekilde işlemektedir" dedi.

Yeni saçların saç ekiminden yaklaşık 4 ay sonra görülmeye başladığını belirten Dr. Özgür Koldaş, 8-10 ay sonra ise arzulanan saç görünümünün elde edildiğini belirterek, "FUE yöntemiyle ekim sırasında PRP ve saç mezoterapisi uygulamalarının yapılması ile daha sağlıklı saç görünümü elde etmek mümkündür" dedi.

Saç ekiminin gelişen teknolojiyle daha konforlu ve hızlı hale geldiğini belirten Dr. Koldaş, saç ekiminin detaylı bir analiz ve tecrübe gerektiren bir uygulama olduğunu belirtti. Koldaş, "Saç ekimi, saçın çıkış yönünde yapılmalı ve saç kökleri alındığında zaman kaybetmeden steril şartlarda ekilmeli. Ekim yapılan kişilerin süreç hakkında iyi bilgilendirilmeleri, işlemin kalitesi açısından çok önemlidir" diyerek saç ekiminin uzman kişiler tarafından hijyenik koşullarda yapılmasının önemine dikkat çekti.

Saç ekimi hakkında internette araştırma yapanların kafasının karıştığını ve tereddüde düşerek güven sorunu yaşadıklarını belirten Dr. Özgür Koldaş, vatandaşların ticari amaçlı olmayan Dünya Saç Örgütünün internet sitesini ziyaret ederek detaylı ve doğru bilgiye ulaşabileceklerini belirtti. Saç ekiminin bir ekip işi olduğunu belirten Dr. Özgür Koldaş, "Saç ekimi için gidilen merkezde ekim yapacak olan ekipte bir doktor ve en az iki yardımcı sağlık personeli olmalıdır. Daha az sayıda oluşan bir ekipte birçok sorun yaşanabilmektedir. Benzer sorunlar aynı anda birden fazla operasyon yapan daha kalabalık ekiplerde de yaşanmaktadır" dedi.

1000 adet kıl kökü ekilip, 2000-3000 kök ekildiğinin iddia edildiğini belirten Dr. Özgür Koldaş, "Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için ekim yapılan kişinin veya bir yakınının operasyon sırasında kıl köklerini sayabilme ihtimali bu durumun çözümü olacaktır. Dokuların kolay bir sayılma şekli vardır ve herkes tarafından yapılabilir" dedi.

Ekilecek saç kökü sayısının işin temeli olduğunu belirten Koldaş, "Ekilecek saçın sayısı ve yoğunluğu herkes tarafından tahmin edilebilir. Bunun için saç ekilecek alanın kalıbı bir A4 kağıda çıkarılarak kesilmeli, sonra da 0,7 mm kurşun kalem ucuyla delikler açılmalıdır. Kalıp üzerinde açılabilen deliklerin sayısı kadar operasyon sırasında bizler de yaklaşık olarak aynı sayıda kanallar açarak kıl köklerini yerleştirmekteyiz" dedi.

Dr. Özgür Koldaş, böyle pratik bir uygulama ile abartılı ve sadece müşteriyi ikna etmeye odaklı yaklaşımların da tespit edilebileceğini belirtti. İnternetten incelenen resimlerin dikkate alınmamasını tavsiye eden Koldaş, "Daha önce saç ekimi yaptıran hastalar ile görüşmek veya ekim yaptıran kişilerin resimlerini örnek olarak görmek daha fazla fikir elde edilmesini sağlayacaktır" dedi.