Dünyada her sene bir milyondan fazla çocuğun anne sütü ile beslenemediği için ishal, solunum yolu ve diğer enfeksiyonlardan hastalandığı belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Shahın Guliyev, anne sütü ile beslenmeyen çocuklarda hastalanma oranı; anne sütü ile beslenenlere göre daha fazla olduğu belirterek, emzirme ayrıca anne sağlığını da korumada yardımcı olduğunu bildirdi.

1-7 Ekim emzirme haftası nedeniyle emzirmenin önemini hakkında açıklama yapan Medicana İnternational Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Shahın Guliyev, ilk 6 ay anne sütü dışında bir besin kullanılmamasını gerektiğini, aynı zamanda bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimini en iyi şekilde sağladığını bildirdi.

Uzm. Dr. Shahın Guliyev, her bebeğin doğumdan itibaren 6 aylığa kadar tek başına anne sütü ile beslenmesini bundan sonra da ek besinlerle birlikte olmak şartıyla en az 2 yaşına kadar anne sütüyle beslemenin devam edilmesini önerdi.

“Emzirme ile ilişki kurma”

Ayrıca emzirmenin anne ile bebek arasında yakın, sevgi dolu bir ilişki kurulmasını kolaylaştırdığını açıklayan Dr. Guliyev, “Emzirme anneyi duygusal olarak tatmin eder. Doğumdan sonra yakın temas bu ilişkinin gelişmesine yardımcı olur. Erken emzirme ile annede doğum sonu kanamalar çabuk kesilir, memelerde şişme ve iltihaplanma olmaz, loğusalık kolaylaşır. Bebeğin bağışıklık sistemi gelişene kadar anne sütünde gerekli olan, onu hastalıklara karşı koruyan savunucu maddeler vardır. Ayrıca bazı alerjilere karşı da koruyucudur. Bebeklerin en sık yakalandığı enfeksiyon hastalıkları daha az görülür. Bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimini en iyi şekilde sağlar. Her zaman hijyenik ve pratiktir. Bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiş prematüre bebekler, anne sütünden özellikle çok yarar görürler. Anne sütü bebeğiniz için özel bir bileşime sahiptir. Sindirimi daha kolay besin maddesidir. Emzirmenin doğumdan hemen sonra başlatılması ve sık emzirme süt yapımını kolaylaştırır ve arttırır. Böylece bebek aşı kadar değerli olan "ilksüt”ü (ağız sütü, kolostrum) yeterince almış olur. Kolostrum dediğimiz halk arasında ağız sütü diye tabir edilen ilk süt yaklaşık bir hafta kadar devam eder. Mekonyumu ( bebeğin ilk siyah dışkısı) temizler, sarılığın önlenmesine yardım eder. Bağırsağın olgunlaşmasına yardım eder, göz hastalıklarını önler.” açıklamalarında bulundu.

“Bebekler için en ideal besin kaynağı “

Anne sütünün sıcaklığı her zaman vücut sıcaklığında olduğunu ve tamda istenilen derecede olduğunu belirten Dr. Guliyev, “Daha az sodyum ve protein içerir. Bu da böbrek yükünü azaltarak, böbrek hastalıklarından korur . Daha iyi kalsiyum emilimi sağlar. Her zaman steril ve pratiktir. Bebekler daha sağlıklı olur. Obezite olma olasılığı düşüktür. Daha ekonomiktir. Her annenin kendi sütü bebeğinin erken, zamanında veya geç olarak doğmuş olmasına bağlı olarak içeriği değişmekte; sonuçta: her annenin sütü özellikle kendi çocuğunun en ideal besin kaynağı olmakta ve başka hiç bir besin onun yerini dolduramamaktadır “dedi.

Guliyev açıklamasında şunları belirtti: “Sağlık görevlileri olarak bizler, sağlık hizmeti verdiğimiz anne ve bebeklere başarılı emzirmede yardımcı olmalıyız. Bu yardımı yalnız doğumdan önce veya doğum döneminde değil, çocuğun birinci ve ikinci yılı boyunca da yapmak gerekmektedir. Annelere kendileri veya bebekleri yalnız sağlıklı olduklarında değil, hastalandıkları zaman da emzirmeyi sürdürmelerini öğütlemeliyiz. Annelerin, sütlerinin yeterli olduğu konusunda güven kazanmalarına ve emzirme ile ilişkili güçlüklerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmalıyız. Çalışan annelere emzirmeyi sürdürmeleri konusunda da yardım etmeliyiz.”

Annelere önerilerde de de bulunan Dr. Guliyev, şunları belirtti:

“ Emzirme doğumdan sonra ilk saatlerde başlanmalı.Bebeklerin ilk 6 ay yalnız anne sütü ile beslenmeli. 6 aylıktan başlayarak her çocuğa ek besin verilebilir. Emzirmeye en az 2 yaşına kadar devam etmek uygundur. Tüm sağlık personeli başta olmak üzere, anne ve babalara Sağlık Bakanlığı denetiminde sağlık kuruluşları tarafından emzirme konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Böylece annelere başarılı emzirme için ihtiyaçları olan destek ve cesaret daha kolay verilebilmektedir.“