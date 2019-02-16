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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan fenalaşan yolcuya müdahale

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçakta fenalaşan yolcuya müdahale etti.


Bir dizi ziyaret için Ağrı'ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçakta rahatsızlanan bir yolcuya müdahalede bulundu. Yoğun baş ağrısı ve göz kararması şikayetiyle uçuş görevlilerinden yardım isteyen Mehmet Emin Çedrez isimli yolcu için uçak içinde anons yapıldı. Yolcular arasında doktor olup olmadığı soruldu. Anons üzerine Bakan Koca yolcunun yanına geçti. Çedrez'i muayene eden, nabzını kontrol eden ve sorular soran Koca, yolcunun durumu düzelene kadar yanından ayrılmadı. Baş ağrısı ve uçaktaki basınç nedeniyle fenalaştığı anlaşılan yolcunun durumu iyiye gitti.


Öte yandan, uçak, sis nedeniyle Ağrı Havaalanına inemeyerek pisti pas geçti. Uçak bir buçuk saat daha havada kaldıktan sonra Erzurum Havaalanına iniş yapmak zorunda kaldı. Mehmet Emin Çedrez, uçak indiğinde ambulans talebinde bulunmadı.

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