İhlas Haber Ajansı

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Sağlık Bakanı Koca: “40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altından 296’ncı saatte kurtarılan depremzedenin sağlık durumu hakkında, “40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altından 296'ncı saatte kurtarılan depremzedenin sağlık durumu hakkında, “40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık” dedi.


Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay'dan 296'ncı saat haberi. Enkaz altından 296'ncı saatte, yeni kurtarılan 40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık. Sahra hastanemizde ilk tıbbi müdahalesi yapılıyor” ifadelerine yer verildi.

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