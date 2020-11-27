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Sağlık Bakanı Koca, 5 İlin Sağlık Müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini görüştü.


Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

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