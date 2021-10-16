Sağlık Bakanı Koca: “Belirtileri Covid-19'a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Belirtileri Covid-19'a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın” ifadelerine yer verdi.