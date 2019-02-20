Sağlık Bakanı Koca: "Dünyada son yıllarda kızamıkla ilgili ciddi artışlar var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada son yıllarda kızamıkla ilgili ciddi artışlar olduğunu belirterek, "Türkiye'deki artış Avrupa'ya göre yüzde 1'in altında" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, "Dünyada son yıllarda kızamıkla ilgili ciddi artışların görüldüğünü biliyoruz. Özellikle bu yıl Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve Asya'da bu artışları daha yoğun olarak görüyoruz. Bölgemizde bu salgının varlığı sebebiyle de yakından takip ediyoruz" dedi.

Özellikle Avrupa bölgesinde geçtiğimiz yıl 82 bin 562 kızamık vakasının görüldüğünü belirten Bakan Koca, 2017 yılına göre üç kat, 2018 yılına göre 15 katlık bir artış olduğunu söyledi. Bakan Koca, Türkiye'deki artışın Avrupa'ya göre yüzde 1'in altında olduğunu aktardı. Çevre ülkelerde kızamık vakalarının arttığının altını çizen Bakan Koca, "Romanya'da, Ukrayna'da, Gürcistan ve Yunanistan'da kızamık vakalarının sayısının çok arttığını biliyoruz. Hatta Gürcistan'a geçen hafta 100 bin kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısını biz kendilerine göndererek temin ettik" diye konuştu.

Türkiye'nin doğu ve batı arasında bir geçiş noktası olduğunu vurgulayan Bakan Koca, çevre ülkelerde kızamığın yaygın olmasına rağmen ülkemizin ciddi bir etkilenmesi olmadığını bildirdi. Geçtiğimiz yıl Japonya'daki kızamık vaka sayısının sıfır olduğunu belirten Bakan Koca, 2019 yılının başından bu yana 172 vakanın görüldüğünü aktardı.

Bakan Koca, Türkiye'de kızamıkla ilgili koruyucu hekimlik uygulamalarında ve aşılama oranında 2016'da yüzde 97, 2017'de yüzde 96 ve 2018'de yüzde 96 oranında aşılama yapıldığını kaydetti. Kızamık aşısının önemini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Bir bebeklik, bir de ilkokul çağında aşılama yapılır. Birinci aşının koruyuculuğu yüksektir. İkinci aşılamanın da titrasyonu arttırmak anlamında, koruyuculuğu sağlamak anlamında önemli olduğunu ve kızamıktan korunmanın yönteminin de aşı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle aşılarını yaptırmamış olan çocuklarımız varsa hassasiyetle yaptırmalarını önemsiyoruz."

İlaç fiyatlarının sorulması üzerine Bakan Koca, "Biliyorsunuz, 19'unda yeni ilaç düzenlemesi devreye girmiş oldu. Sahada 900 personelimizle denetimlerimiz devam ediyor. Bu anlamda gördüğümüz sorunları görmediğimizi ve minimalize olduğunu ve bugünlerde ilaç sorunu yaşamadığımızı, yaşayan vatandaşlarımız olursa bizimle iletişimde olmaları gerektiğini söyleyebilirim. Daha önce 41 ilacımızın fiyat düzenlemesi yapılmıştı, o ilaçlarla ilgili uygulama devreye girdiği için şu anda sıkıntı yaşamıyoruz" dedi.

İlaçlardaki zamla alakalı bir soru üzerine Bakan Koca, şunları aktardı:

"Türkiye'deki geri ödeme sistemi, dünyadan farklı olarak 82 milyon insanımızı kapsayan, ilaç dahil her türlü sağlık hizmetini geniş anlamıyla içeren bir sağlık sistemine sahibiz. Dünyada benzeri olmayan bir sağlık sisteminden bahsediyoruz. İlaçta bu çerçevede, ağırlıklı olarak yüzde 98'e yakın alıcısı kamu olan bir ürün, o nedenle ağırlıkla kamunun satın aldığı bir ilacın vatandaşa yansıma oranı düşüktür. Kamuya yansıması da, bütçede daha önce belirlenen, ona göre bütçede düzenlemesi yapılan bir düzenlemeydi. O açıdan bir sorun görünmüyor."

Şehir hastanelerini önemsediklerini aktaran Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımızın 'Benim hayalim' dediği hastanelerden bahsediyoruz. Biz yeni dönemde şehir hastanelerini bulundukları bölgenin son noktada hizmet veren birer sağlık üssü olarak markalaştırmak istiyoruz. Hem ileri teknolojisiyle hem branş çeşitliliğiyle hem insan gücüyle yani nitelikli hizmetlerin yapılabilir olduğu sağlıktaki adresin şehir hastaneleri olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Bugüne kadar 8 tane şehir hastanesinin açıldığını vurgulayan Bakan Koca, dünyanın 3'ncü ve Avrupa'nın en büyük kapasiteli hastanesi olan Bilkent Şehir Hastanesinde 3 bin 704 yatak kapasitesinin ve 1.3 milyon metrekare kapalı alanın olduğunu ifade etti. Yüksek İhtisas Hastanesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinin tamamen Bilkent Şehir Hastanesine taşındığını kaydeden Bakan Koca, diğer hastanelerin de önümüzdeki süreçte hassasiyetle taşınacağını bildirdi. Önümüzdeki ay 14 Mart Tıp Bayramı'nda yüzüncü yıl dönümü olduğunu belirten Bakan Koca, Bilkent Şehir Hastanesinin açılışının Tıp Bayramı'nda yapılacağını kaydetti.