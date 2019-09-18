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Sağlık Bakanı Koca, Fatma Girik'i Şehir Hastanesinde ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Fatma Girik’i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Fatma Girik'i tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde ziyaret etti. Girik'in sağlık durumu hakkında hekimlerinden bilgi alan Bakan Koca, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.


Yürüme güçlüğü şikayetiyle başvuran Fatma Girik'in tedavisi yaklaşık on gündür Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde devam ediyor. Ünlü sanatçıyı hastane odasında ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca, hekimlerden detaylı bilgi aldı ve sanatçıyla bir süre sohbet etti.


Sağlık Bakanı'na ziyareti için teşekkür eden Girik, hastaneden ve hekimlerden çok memnun olduğunu söyledi. Bakan Koca, sanatçının sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini belirtti. Fatma Girik'in genel durumunun ise iyi olduğu biliniyor.

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