Sağlık Bakanı Koca: “İkinci dalgayı yaşamıyoruz, şu an yaşadığımız birinci dalganın etkileri"

Bizim şu an yaşadığımız birinci dalganın etkileri. Dünyada hala birinci dalganın etkisi devam ediyor. Yer yer dalgalanmaların olduğunu görüyoruz. Özellikle bu dönemde bazı bölgelerimizde vaka sayılarının daha da arttığını görüyoruz. Bu vaka sayılarındaki artışa rağmen yoğun bakıma giren hastamız, yoğun bakımdan entübe edilen hastamız ve vefat eden hastamızın da azaldığını görüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı. Yurt dışı seyahatler, ulaşım ve turizm konularındaki tedbirler hakkında Bakan Koca, “Bakan arkadaşlarımla dün yaptığımız görüşmede özellikle yurt dışından gelen turistlerin hem de vatandaşlarımızın gelişini hangi tedbirlerle sağlanacağı üzerine bir görüşmeydi. Önümüzdeki günlerde 7 merkezde; Antalya, Dalaman, İzmir, İstanbul'da iki merkez, Bodrum ve Trabzon olmak üzere test merkezlerini oluşturacağımız noktalar olacak. Ayrıca sınır kapılarında da benzeri şekilde test merkezleri oluşturmuş oluyoruz. Sağlık taramasından geçirdikten sonra semptomu olan kişilerin testlerini yapmak, tedavilerinin devam ettirilmesi için de bir hazırlık yaptık. Türkiye'de uygunluğunu verdiğimiz 135 merkezde de testlerimiz devam etmekte” ifadelerini kullandı.

“İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz”

Vaka sayılarındaki artışı sonucunda net bir şekilde ikinci dalganın yaşanmadığını belirten Koca, hala birinci dalganın etkilerinin sürdüğüne değindi. Bakan Koca, “İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Bizim şu an yaşadığımız birinci dalganın etkileri. Dünyada hala birinci dalganın etkisi devam ediyor. Yer yer dalgalanmaların olduğunu görüyoruz. Özellikle bu dönemde bazı bölgelerimizde vaka sayılarının daha da arttığını görüyoruz. Bu vaka sayılarındaki artışa rağmen; yoğun bakıma giren hastamız, yoğun bakımdan entübe edilen hastamız ve vefat eden hastamızın da azaldığını görüyoruz. Daha önce yüzde 53 oranında hastamızı kaybederken şu an yüzde 2'lere düşmüş durumdayız. Eskiye göre virüsün etkisinin düştüğünü değil; tedavi ile erken dönem yaklaşımla sonucu daha pozitif aldığımızı söyleyebiliriz. Birinci dalganın devamı olan dalgalanmaları yaşadığımızı, vaka sayılarının yer yer öngörülerimizden daha fazla olduğunu da görüyoruz” diye konuştu.

PSR ve Antikor testinde gelinen son noktayı değerlendiren Bakan Koca, kısa sürede 153 bin olarak belirlenen hedef sayıya ulaşılacağını açıkladı. Koca, “Dünyada benzer şekilde büyük ölçekte yapılan başka bir çalışma yok. 153 bin kişiyi hem PSR hem de antikor testinden geçirmeyi hedefliyoruz. Hem bulaşıcılık, taşıyıcılık oranımızı hem de bu anlamda bağışıklık oranımızı tespit etme açısından önemli görüyoruz. Toplam 153 bin kişi taranacak. Şu an 118 bin kişiyi taradık. 118 bin içinde PSR taramasıyla pozitif bulduğumuz oran binde 2,8. Son derece düşük. Antikor testi ise şu dönemde binde 8,1. Yani toplumun bağışıklığı yüzde 1'in altında. Bazı illerimizde bunun biraz daha yüksek olduğunu biliyoruz. Adıyaman, İstanbul gibi yüzde 3'ün üzerinde şehirler olduğunu biliyoruz. Birçok kimsenin toplum bağışıklığı anlamında yüksek oranlar beklediği ve bağışıklığın giderek arttırılmasının anlamlı olduğu düşünüldüğü noktada biz bu çalışmayla toplum bağışıklığının kolay gelişmediğini görüyoruz. Toplamda bu pandemiyle oluşan bağışıklık oranı yüzde 0,81. Yani toplum bağışıklığının oluşması için yüzde 60-65'ler hedeflenirken, 60-70 kat benzer pandeminin yaşanması gerekiyor. Toplumda yaygın bir taşıyıcının olmadığı, yaygın bir koruyucunun, bağışıklığında olmadığı sonucuna varıldı. Tedbirlere herkesin önem vermesi gerekiyor. Aşı gelişmedikçe, yaygın aşı yapılmadıkça bu tarz pandemi sonrası bir bağışıklıkla toplum bağışıklığının olamayacağını görmüş oluyoruz. Sanıyorum 153 bin de bir hafta, 10 gün içerisinde bitmiş olur” ifadelerini kullandı.

“Maskenin koruma oranının yüzde 93'lere vardığını biliyoruz”

Koca, tedbirler kapsamında uygulanan maske kullanımının tek başına koruyuculuk oranının yüzde 93 olduğunu belirterek, “Yapılan bir çalışmada maskenin koruma oranının yüzde 93'lere vardığını biliyoruz. Sosyal mesafenin yüzde 87 oranında koruduğunu biliyoruz. Her ikisinin de bir arada olduğunda yüzde 97'lik bir oranda virüsten korunuldugunu biliyoruz. Bu son derece önemli” diye ifade etti.

Klinik çalışmalarının Eylül, Ekimden önce gelmesinin şu an için zor göründüğünü ifade eden Koca,

“Şu an hayvan çalışmalarında devam eden çalışmalarla ilgili sonuçların iyi olduğunu ama insan çalışmalarına, klinik çalışmalarına zannediyorum eylül-ekimden önce gelmek şu an için zor görünüyor. Ayrıca Türkiye olarak bildiğiniz gibi daha önce Rusya ile görüşmelerimiz olmuştu. Aşı Bilim Kurulu'nun yaptığı 3'üncü çalışma oldu. Çin ile de dün benzer bir görüşme yapıldı.

Rusya ve Çin ile aşı çalışmalarını özellikle klinik araştırma, klinik çalışma safhasında birlikte yapma noktasında da genel bir yaklaşım içindeyiz. Rusya ile bu anlamda daha ileride olduğumuzu söyleyebilirim. Dünyada ise aşının Çin'in biraz daha önde olduğunu, İngiltere'de de benzer şekilde ikinci fazdan geçildiğini biliyoruz ama bununla ilgili daha net, önümüzdeki bir iki ay için sonuç alınacak şekilde bir yaklaşım içinde olmamalıyız. Zannediyorum 4-6 aydan önce dünyada aşıyla ilgili somut bir gelişimin olacağını söylemek biraz zor” diye konuştu.

Kısıtlamanın şuan gündemde olmadığını açıklayan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemde benzer şekilde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz. Kontrollü sosyal hayatın tedbirlerle devamını önemsiyoruz. Tedbirlere uyduğumuz oranda tehdit ortadan kalkar. Herkesin bu anlamda hassasiyet göstermesi gereken maske, mesafe ve el temizliğine özellikle dikkat. İller, ilçeler, köyler bazında zaten yapılıyor bu. Birtakım benzer kısıtlamaları İl Hıfzıssıhha Kurulları alabilir. Ülke genelinde bu anlamda bir kısıtlama gündemimizde olmadı."

"Birçok kimse eski normale dönme algısı içinde"

Yeni normal hayatın hedeflendiği şekilde gidip gitmediğine ilişkin soru üzerine Bakan Koca, şunları söyledi:

"Hastane yükü beklentimiz doğrultusunda ama vaka sayılarının aynı beklenti doğrultusunda olmadığını söyleyebilirim. Burada vaka sayısındaki artış, tedbirlere uyma noktasında rehavetten. Sosyal hayatın başladığı, kontrollü sosyal hayat dediğimiz dönemde birçok kimsenin eski normale dönme algısı içinde olduğunu görüyoruz doğrusu. Bu noktadaki algının bir an önce devre dışı kalması gerekiyor. Virüsün insandan insana yaz kış demeden bulaşıcılığını devam ettirdiğini ve bunu önlemenin tek yolunun da mesafe, maske ve el hijyeninin son derece hassasiyetle devam ettirilmesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla öngöremediğimiz vaka sayısındaki artış daha çok bu tedbirlerin yeterince uygulanmadığı şeklinde yorumlanmalı. Bununla ilgili vatandaşımız olabildiğince hassasiyet göstermeli.”